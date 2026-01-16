Aydın filede kritik sınavda
Sultanlar Ligi'nde son üç maçını kaybeden Aydın Büyükşehir Belediyespor, yarınkümede kalma yarışı içinde rakibi Kuzeyboru ile karşı karşıya gelecek. Ekip, 4 galibiyetle 11'inci sırada yer alıyor.
AYDIN,
SULTANLAR Ligi'nde geçen hafta deplasmanda Göztepe'ye 3-0 yenilerek üst üstü 3'üncü mağlubiyetini alan Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın deplasmanda kümede kalma yarışındaki rakiplerinden Kuzeyboru ile kozlarını paylaşacak. Aksaray Spor Salonu'nda saat 14.00'te başlayacak 16'ncı hafta mücadelesini Burhan İlhan, Ali Sarıkuzu hakem ikilisi yönetecek. Ligde 4 galibiyetle 11'inci sıradaki Aydın ekibi, 3 galibiyeti bulunan bir basamak altındaki rakibini yenerek moral bulmayı hedefliyor. İlk yarıda Aydın'da oynanan maçı ev sahibi ekip 3-1 kazanmıştı.