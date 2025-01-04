Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı'nın Play-off Hedefi

Vodafone Sultanlar Ligi temsilcilerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı'nın hedefi, play-off potasında yer almak.

Sezonun ilk yarısını 10. sırada tamamlayan mavi-beyazlı takım, çalışmalarını Yörük Ali Efe Tesisleri'nde sürdürüyor.

Takımın başantrenörü Alper Hamurcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezona kötü başladıklarını, oyuncuların birbirlerini tanıma sürecini aştıktan sonra maç kazanmaya başladıklarını söyledi.

İlk yarıyı iyi geçirdiklerini aktaran Hamurcu, "Açıkçası benim de bu kadar iyi bir reaksiyon göstermekle ilgili çok yüksek bir beklentim yoktu. Bu kadar iyi performans göstereceğimiz konusunda şüphelerimiz vardı. Ama dediğim gibi beklenenden çok daha iyi bir ilk yarı geçirdiğimizi söyleyebilirim." dedi.

Alper Hamurcu, ilk yarıda kazanılması gereken maçları kazanamadıkları vurgulayarak, "Ancak kimsenin beklemediği maçları kazandık. Özellikle Galatasaray maçı, çok iyi oynadığımız bir maçtı. Aslında tam olarak hesapladığımız noktadayız diyebilirim. Tabii ki ikinci yarı bizim için çok daha önemli. Çünkü play-off'a girebilmek açısından çok daha zor bir ikinci yarı olacak." diye konuştu.

Kendi klasmanlarındaki rakiplerin kadrolarında ciddi oranda değişiklik yaptığını anlatan Hamurcu, şunları kaydetti:

"Bu değişiklikler sonrasında, oyuncuların o takımlar için nasıl bir oyun sergileyeceğini bilmediğimiz için bizim açımızdan bilinmezi oynamak biraz daha zor olacak. Sonrasında çok kritik durumda olan takımlar da var. Muhakkak ki onların da gösterecekleri performans çok daha sert olacaktır. Bizi çok daha sert, çok daha kaliteli voleybol oynamamızı gerektirecek, beklenmeyen galibiyet ve mağlubiyetler alabileceğimiz bir ikinci yarı bekliyor diyebilirim."

Hedef ilk 8

Alper Hamurcu, ligde hedeflerinin play-off olduğunu vurgulayarak, "Takımlar arasında çok büyük bir galibiyet ve puan farkı yok. Önceki sezonlarda ligin ilk yarısına doğru kimlerin düşebileceği belli olurken, bu sene herkes play-off'a girebilir, herkes düşebilir. Bazı takımların ihtimali biraz daha yüksek gibi görünse de yapmış oldukları transferlerle çok daha farklı sonuçlar olacaktır. Bizim hedefimiz tabii ki ilk 8 olacak." ifadelerini kullandı.

Ligde yarın Kuzeyboru ile karşılaşacaklarını hatırlatan Hamurcu, "Kuzeyboru ligde en iyi voleybol oynayan takımlardan biri. Bizim için çok zor geçecek maçlardan bir tanesi. Geçen sene burada kazandığımız 3-1'lik bir maç vardı. Kuzeyboru karşısında ilk yarıda oynadığımızdan çok daha iyi bir voleybolla galip gelmeyi umuyoruz. Kuzeyboru gibi bir takım karşısında galip geldikten sonra öz güvenimiz biraz daha yükseltecektir." değerlendirmesinde bulundu.