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Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Ayşe Çürük'ü kadrosuna kattı

Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Ayşe Çürük'ü kadrosuna kattı

Spor Haberleri

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi takımlarından Aydın Büyükşehir Belediyespor, Ayşe Çürük'ü renklerine bağladı.

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi takımlarından Aydın Büyükşehir Belediyespor, Ayşe Çürük'ü renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Aydın ekibi, yeni sezon kadro planlamaları çerçevesinde smaçör Ayşe Çürük'ü Kuzeyboru'dan bir sezonluğuna kiraladı.

Kaynak: AA / Gökhan Düzyol - Spor

Büyükşehir Belediyespor voleybol Aydın Spor Haberler

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