Haberler

Aydın filede ateşe düştü

Aydın filede ateşe düştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

SULTANLAR Ligi'nde Aydın Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş'a 3-2 mağlup olarak üst üste 8'inci mağlubiyetini aldı ve son hafta öncesi düşme hattında yer aldı.

SULTANLAR Ligi'nde son olarak evinde Beşiktaş'a 3-2 mağlup olan Aydın Büyükşehir Belediyespor, normal sezonun son haftasına girilirken kendisini düşme hattında buldu. Seyircisi önünde siyah-beyazlı rakibine 16-25, 13-25, 25-22, 25-23 ve 8-15'lik setlerle kaybederek üst üste 8'inci mağlubiyetini alan Aydın temsilcisi 25 maç sonunda 5 galibiyette kalırken; iç sahada Türk Hava Yolları'nı 3-1 yenen İlbank 6 galibiyete ulaşarak düşme hattından kurtuldu. Son hafta deplasmanda Eczacıbaşı ile karşılaşacak Aydın temsilcisi rakibini yense bile, İlbank'ın Zeren Spor deplasmanından puansız ayrılmasını bekleyecek. Aksi durumda Aydın ekibi küme düşerek 2018-19'dan bu yana yer aldığı lige veda edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İsrail'den İran'ı tedirgin edecek tehdit: Toplanacakları şehre kadar biliyorlar

İran'ı tedirgin edecek tehdit: Bir tek koordinat vermediği kaldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bomba iddia: Rus kargo uçağı indi, onlarca İranlı diplomat ülkeyi terk etti

Savaş sürerken bomba iddia: Rus uçağıyla ülkeyi terk ettiler
Havada büyük panik! Uçak ses hızını aştı, yolcular kabusu yaşadı

Havada büyük panik! Yolcular kabusu yaşadı, uçak çığlıklarla inledi
Savaşta 9. gün! İran 'ABD'li askerleri esir aldık' dedi, İsrail 3 petrol deposunu füzelerle vurdu

İran'ın iddiası ABD'de deprem yarattı, İsrail can damarlarını vurdu
Ünlü oyuncunun villasında can pazarı! Apar topar hastaneye kaldırıldı

Ünlü oyuncunun evinde can pazarı! Apar topar hastaneye kaldırıldı
Bomba iddia: Rus kargo uçağı indi, onlarca İranlı diplomat ülkeyi terk etti

Savaş sürerken bomba iddia: Rus uçağıyla ülkeyi terk ettiler
Ceza da tartışmadan nasibini aldı! Burcu Güneş içinde neler biriktirmiş neler

Ceza da nasibini aldı! Burcu Güneş içinde neler biriktirmiş neler
İsrail'in Beyrut'ta bir oteli vurdu! 4 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

Otel odasına füze yağdı! Bakın nokta atışın hedefinde kim varmış