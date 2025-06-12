Aydın Büyükşehir Belediyespor'dan Nisan Barut Transferi

Aydın Büyükşehir Belediyespor'dan Nisan Barut Transferi
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Aydın Büyükşehir Belediyespor, Eczacıbaşı'ndan 20 yaşındaki orta oyuncu Nisan Barut ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladı. Bu, kulübün yaz transfer dönemindeki 10. takviyesi oldu.

SULTANLAR Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor dış transferde hız kesmedi. Mavi-beyazlılar son olarak kiralık olarak İBB Spor'da forma giyen Eczacıbaşı'ndan 20 yaşındaki orta oyuncu Nisan Barut ile anlaştı. Mavi-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, yeni sezon planlaması kapsamında Eczacıbaşı Spor Kulübü'nden orta oyuncu Nisan Barut ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladı. Yeni sezonda file üstündeki hakimiyetini izlemek için sabırsızlanıyoruz" denildi. Aydın temsilcisi bu transferde İlarya Zararsız, Gizem Mısra Aşçı, Martyna Grajber-Nowakowska, Selen Köse, Viktoriia Kobzar, Beliz Başkır, Mina Mijatovic, Bilge Paşa ve Anna Tikhomirova'dan sonra 10'uncu takviyesini yapmış oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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