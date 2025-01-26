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Aydın Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş'ı 3-0 Mağlup Etti

Aydın Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş'ı 3-0 Mağlup Etti
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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde Aydın Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş'ı setlerde 25-20, 33-31, 25-23'lük skorlarla 3-0 yenerek ligdeki başarısını sürdürdü.

Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Arzu Uzatöz, Gani Arslan

Aydın Büyükşehir Belediyespor : Fatma Şekerci, Stojiljkovic, Berka Buse Özden, Leyva, Rasinska, Zeynep Sude Demirel (Gizem Düzeltir, Seher Aksoy, Defne Başyolcu, Cansu Aydınoğulları)

Beşiktaş : Saliha Şahin, Magilo, Rozanski, Brakocevic, Dilay Özdemir, Bengisu Aygün (Gizem Güreşen, Derya Güç, Merve Nezir, Merve Tanıl, Belkız Başkır )

Setler: 25-20, 33-31, 25-23

Süre: 104 dakika (34, 40, 30)

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş'ı 3-0 yendi.

Kaynak: AA / Enes Uzun - Spor
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