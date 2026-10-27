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Aydın Bozdoğan'da 29 Ekim bisiklet kortejinde öğrenciler pedal çevirdi

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Aydın Bozdoğan'da 29 Ekim bisiklet kortejinde öğrenciler pedal çevirdi
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Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında bisiklet korteji düzenlendi. Korteje Kaymakam Hüseyin Şamil Sözen, kurum amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı; çocuklar Cumhuriyetin 103. yıl dönümü coşkusunu pedal çevirerek yaşadı.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen bisiklet kortejinde çocuklar, Cumhuriyet coşkusunu pedal çevirerek yaşadı.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında bisiklet korteji gerçekleştirildi. Öğretmenler ve öğrencilerin katıldığı etkinlikte çocuklar, Cumhuriyet Bayramı coşkusunu bisikletleriyle sokaklara taşıdı. Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen korteje Bozdoğan Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen, eşi Hakime Büşra Purtul Sözen, kurum amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Cumhuriyetin 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, bisikletleriyle kortejde yer alarak bayram sevincini paylaştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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