Oosterwolde'ye sürpriz talip

Oosterwolde'ye sürpriz talip
Fenerbahçe'nin bu sezon savunmasının en önemli parçalarından olan Jayden Oosterwolde için Premier Lig ekibi Newcastle United'ın transfer teklifinde bulunacağı belirtildi. İngiliz basını, Newcastle'ın Oosterwolde için teklif aşamasına geldiğini duyurdu. Fenerbahçe, cazip bir teklif gelmesi durumunda transfere kapıyı aralayabilir. Oosterwolde'nin de İngiltere'de futbol oynamaya sıcak baktığı ifade ediliyor. Ocak ayında görüşmelerin netlik kazanabileceği belirtildi.

  • Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Jayden Oosterwolde için Premier Lig ekibi Newcastle United transfer hazırlığı yapıyor.
  • Newcastle United, Oosterwolde'yi sezon ortasında kadrosuna katmak istiyor.
  • Fenerbahçe yönetimi yüksek bonservisli bir teklif durumunda transferi değerlendirebilir.

Fenerbahçe'nin bu sezon savunmadaki en istikrarlı isimlerinden Jayden Oosterwolde için İngiltere'den sürpriz bir transfer hamlesi geldi. Premier Lig ekibi Newcastle United, Hollandalı stoperi kadrosuna katmak için hazırlık yapıyor.

SEZONUN VAZGEÇİLMEZİ OLMUŞTU

2023 yılında Parma'dan transfer edilen Jayden Oosterwolde, bu sezon Fenerbahçe savunmasının en önemli parçalarından biri haline geldi. Milan Skriniar ile kurduğu uyumla dikkat çeken 24 yaşındaki futbolcu, performansıyla Avrupa kulüplerinin radarına girdi.

NEWCASTLE TEKLİF İÇİN HAZIRLANIYOR

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, Oosterwolde için somut adım atmaya hazırlanıyor. Haberde, Ada temsilcisinin Hollandalı futbolcuyu sezon ortasında kadrosuna katmak istediği belirtildi. Dan Burn'e alternatif arayan Newcastle'ın listesinde Oosterwolde'nin ilk sırada yer aldığı ifade ediliyor.

FENERBAHÇE KARARSIZ, ANCAK TEKLİF BELİRLEYİCİ OLACAK

Fenerbahçe yönetimi, sezonun kritik döneminde başarılı savunmacıyı göndermeye sıcak bakmasa da yüksek bonservisli bir teklifin kararları etkileyebileceği aktarıldı.

Avrupa'da üst seviyede futbol oynamaya sıcak bakan Oosterwolde'nin de transfere olumlu yaklaştığı, ocak ayında görüşmelerin netlik kazanabileceği belirtildi.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
