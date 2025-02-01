CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan hakkında soruşturma

Ümit Özdağ'a yaptığı uyarı Tuncay Özkan'ın başını yaktı
Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'e bir sarı kart daha: Buna derhal son verin

Kılıçdaroğlu'ndan Özel'e bir sarı kart daha: Buna derhal son verin
2 yıl sonra ortaya çıkan deprem fotoğrafı yürek yakıyor

2 yıl sonra ortaya çıkan görüntü yürek yakıyor
UTTS cihazıyla ilgili bomba iddia: Fiyatı 5.5 lira ama vatandaşa 2 bin 700 TL'ye satıyorlar

Birim fiyatı 5.5 lira ama vatandaşa 2 bin 700 TL'ye satıyorlar

Aydan Karakulak: Snowboard'da Türkiye'ye İlk Bronz Madalya Kazandıran Sporcu

Aydan Karakulak: Snowboard'da Türkiye'ye İlk Bronz Madalya Kazandıran Sporcu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde bronz madalya kazanarak Türkiye'ye bir ilki yaşatan Aydan Karakulak, deneyimlerini yeni sporcularla paylaşmaya devam ediyor. Snowboard kariyerine, kayak eğitmeni babasının teşvikiyle başlayan Karakulak, ulusal ve uluslararası yarışmalarda birçok başarı elde etti.

2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde (EYOF 2017) snowboard kızlar büyük slalomda bronz madalya kazanarak Türkiye'ye bir ilki yaşatan 25 yaşındaki Aydan Karakulak, bilgi ve tecrübesiyle yeni sporcular yetiştiriyor.

AA'nın "Snowboard Yıldızları" başlıklı dosya haberinin ikinci bölümünde Aydan Karakulak'ın başarı hikayesi anlatıldı.

Kayseri'nin Erciyes'e komşu olan Hacılar ilçesinde yaşayan ve 7 yaşında kayak eğitmeni babasının tavsiyesiyle snowboard yapmaya başlayan Karakulak, kendisini yetiştirmek için gece gündüz çalıştı.

İlk olarak 2015 yılında milli takım seçmeleri denemesinde başarılı olan ve ulusal yarışmalara katılan Karakulak, uluslararası ilk deneyimini ise EYOF 2017'de yaşadı.

Burada bronz madalya kazanarak Türkiye'ye bir ilki yaşatan Karakulak, farklı yıllarda ulusal ve uluslararası organizasyonlarda çeşitli dereceler elde etti.

Aktif sporculuğunu devam ettiren Karakulak, antrenörlüğünü de yaptığı sporcularıyla 14-15 Şubat'ta Erzincan'da düzenlenecek Snowboard 2. Etap Yarışları ile 11-12 Mart'ta Erzurum'da gerçekleştirilecek Snowboard Türkiye Şampiyonası hazırlıklarını sürdürüyor.

Spora başlama serüvenini AA muhabirine anlatan Aydan Karakulak, babasının kayak eğitmeni olduğunu söyledi.

Kardeşinin de kendisinden bir süre önce snowboarda başladığını anlatan Karakulak, "Sonra bana gelip çocuk aklıyla 'ben kayabiliyorum, sen yapamazsın' dedi. Bunun üzerine ben de başladım. Sonrasında hiç bırakmak istemedim. Kayak bana çok çekici gelmedi, snowboard yaparken daha mutlu olduğumu hissetim. 3 yıl boyunca kendimi geliştirmek için çalıştım. Sonra milli takıma seçildim. Orada farklı antrenörle çalıştım. Her birinden çok şey öğrendim." diye konuştu.

"Bilgi ve tecrübemi yeni sporculara aktarmaya çalışıyorum"

Aydan Karakulak, EYOF 2017'de aldığı madalyanın kendisi için çok önemli olduğunu belirterek, o yıldan sonra bu yarışlarda dereceye girebilen milli sporcunun olmadığını dile getirdi.

Hem sporcu hem de eğitmen olarak kendisini geliştirmeye devam ettiğine dikkati çeken Karakulak, şu ifadeleri kullandı:

"EYOF 2017'den sonra benim de bulunduğum milli takım, 2018 Gençler Dünya Kupası'nda çeyrek finale kadar çıktı. Bu yıllardan sonra 9 kez Avrupa Şampiyonası'na katıldım. Burada da çeşitli sıralamalarda madalya kazandım. Şimdi de Ankara merkezli bir kayak kulübünde antrenörlük yapıyorum. Burada çok yetenekli 6 sporcuyla çalışıyorum. Geçen hafta Erzurum'da yapılan milli takım seçmelerine giren 4 sporcumuzdan 3'ü seçildi. Kendi bilgi ve tecrübemi yeni sporculara aktarmaya çalışıyorum. Onların da bir şeyleri başarmaları beni motive ediyor. Sporcuyken kendi kazandığım başarılardan sonra yaşadığım sevinci şimdi sporcularımın madalyalarıyla yaşıyorum. Hem onlarla büyüyorum hem de yeni başarılara birlikte ulaşıyoruz."

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Spor
img

RTÜK'ten NOW TV'ye 30 gün süre
img

Survıvor Turabi'den bomba hamle!
img

6 Şubat'ın yıl dönümünde uyardı! "Asıl büyük felaket o zaman olacak"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 erkeğin cinsel saldırısına uğrayan kadın, yaşadığı dehşeti anlattı: Felçli gibi kaldım

3 erkeğin cinsel saldırısına uğrayan kadın, dehşet anlarını anlattı
Kendiliğinden yetişen ürün 100 ailenin geçim kaynağı oldu! Aylık 50 bin TL kazanıyorlar

Doğanın mucizesi! Toplayıp satıyorlar, aylık gelirleri 50 bin TL
ABD'de yaşayan Türk kadının çektiği videoya tepki yağıyor

ABD'de yaşayan Türk kadının çektiği videoya tepki yağıyor
İlişki videosu ortaya çıkan Türk hakem cübbeyi giydi

İlişki videosu ortaya çıkan Türk hakem cübbeyi giydi
Dev banka 4 milyar dolarlık külçe altını ABD'ye taşıyacak

Trump fena korkuttu! 4 milyar dolarlık altını taşıyacaklar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turizm Bakanlığı'ndaki o ismi görevden aldı

Erdoğan, Turizm Bakanlığı'ndaki o ismi görevden aldı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.