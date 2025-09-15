Ayakta durmakta bile zorlandı! Ergin Ataman'ın zor anları

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda kazanılan gümüş madalyanın ardından yurda döndü. İstanbul Havalimanı'na iniş yapan milliler, büyük bir coşkuyla karşılandı. Almanya'ya finalde kaybedilen maça rağmen ülkemizi gururlandıran milliler, havalimanında açıklamalarda bulundu.

"ÇOK ÜZGÜNÜM"

Altın madalyayı kazanamadıkları için çok üzgün olduğunu söyleyen ve ayakta durmakta bile zorlanan Başantrenör Ergin Ataman, "Yıllar sonra gelen gümüş madalya tabii ki büyük bir başarı, Türk milleti bu çocuklarla gurur duyuyor. Ancak ben çok üzgünüm. Tarih her zaman şampiyonları yazar ve biz bunu kıl payı kaçırdık. Bizlere inanan, ülkemizde ekran başında o kupayı heyecanla bekleyen vatandaşlarımızdan özür diliyorum. Türk basketbolunu yeniden Avrupa'nın en tepesine taşıyan bu çocukların yakın gelecekte bu kupayı ülkemize getireceğine gönülden inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"ŞAMPİYONLUĞU GETİRMEYİ ÇOK HAYAL EDİYORDUM"

Duygu dolu anlar yaşayan Ataman, "Şampiyona boyunca her geçen gün artan bir destekle bizleri bağrına basan Türk milletine çok teşekkür ediyoruz. Bu gençler, bu çocuklar Türk bayrağını büyük bir hırsla bütün dünyaya en iyi şekilde en son saniyeye kadar temsil ettiler. Gururluyuz ama ben şahsım adına çok üzgünüm. Şampiyonluğu Türk milletine getirmeyi çok hayal ediyordum. Son topta şampiyonluğu verdik ama Türk halkına tekrar basketbolu sevdirdik. O yüzden bu çocuklara tekrar teşekkür ederim" dedi.