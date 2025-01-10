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Ayaklarından vurulan Serhat Akın aylar sonra döndü

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Eski milli futbolcu ve futbol yorumcusu Serhat Akın, Beykoz'da uğradığı silahlı saldırının ardından ekranlara geri dönme kararı aldı. Üç buçuk aylık bir aranın ardından YouTube'da yayın yapan Sports Digitale kanalına konuk olacak Akın, bu akşam saat 20.00'de yayınlanacak olan 'Digitalks' programına katılacak.

Eski milli futbolcu ve futbol yorumcusu Serhat Akın, Beykoz'da uğradığı silahlı saldırının ardından ekranlara dönüyor.

AYLAR SONRA GERİ DÖNDÜ

Uğradığı silahlı saldırıdan önce YouTube'da yayın yapan Sports Digitale kanalında yorumculuk yapan Serhat Akın, bu akşam saat 20.00'de Sports Digitale kanalında yayınlanacak olan "Digitalks" programına konuk olarak ekranlara dönüş yapacak.

SÖZLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Serhat Akın, yapılan tanıtım videosunda "43 yaşındayım, yaşadığım en büyük sınavdı herhalde. Annem ve ailemle beraber çok zor bir süreçti ama yaşanması gerekiyormuş. Buradan ayağa kalkmasını bileceğiz. 'Eğer kumardan dolayıysa Fenerbahçe'yi konuşmayı bırak' demiş birisi. Tamam. Değilse siz bırakacak mısınız? Benim için ölmüştür, bitti benim için, ben gömdüm. Kinci bir insan değilim ama gömdüm mü bitiyor benim için. Allah beni savaşmak için yaratmış değiştiremiyorum kaderimi" ifadelerini kullanarak göndermede bulundu.

NE OLMUŞTU?

Serhat Akın, 26 Eylül'de saat 23.30 sıralarında sosyal medya platformunda yayınlanan spor programının ardından Beykoz'da silahlı saldırıya uğradı. Serhat Akın'a, 2'si sol, 1'i sağ ayak olmak üzere 3 mermi isabet etti. Saldırının ardından Akın, hastanede tedavi altına alındı. Saldırıya yönelik gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturmada tutuklananların saldırıyı gerçekleştiren ve motosikletin de plakasını çalan bir suç kaydı bulunan O.D. (19), motosikleti kullanan O.M. (23), şüphelilerle birlikte hareket eden İ.T. (23), E.Ü. (26) ve M.A. (23) olduğu öğrenildi.

Ayaklarından vurulan Serhat Akın aylar sonra döndü
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıZamanla Akıllanan Adam:

kimilerini satın aldılar, kimlerini vurdular, kimilerinin kombinelerini iptal ettiler. son açıklamayla suçlular kervanına taraftarlarda katıldı. kendileri hariç hherkesin suçlu ve başarısız olduğunu düşünenler yönetiyor fbyi

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Haber YorumlarıFatih Demirci:

Yes, işte bu

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