Ayakkabı Boyacısından Avrupa Şampiyonu Haltere

ŞIRNAKLI milli sporcu Sefkan Sümen (17), ayakkabı boyacılığı yaparken başladığı halterde geçen ay Madrid'deki şampiyonada Avrupa rekoru, 10 Ağustos'ta Sivas'ta sona eren şampiyonada ise 3 Türkiye rekoru kırdı. Sümen, "Hayalim Olimpiyat şampiyonu olmak" dedi.

Şırnaklı Sefkan Sümen'in hayatı 9 yaşında ayakkabı boyacılığı yaparken Halter Antrenörü Hüseyin Ölgen'in teklifi ile değişti. Kısa sürede büyük başarılara imza atan Sümen, milli takıma da girmeyi başardı. Sümen, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen ve 30 Temmuz'da sona eren Yıldızlar U15 Avrupa Halter Şampiyonası'nda 88 kiloda koparmada 145 kilo kaldırarak Avrupa rekoru kırıp 1 altın ve 2 gümüş madalya kazandı. Sümen, daha sonra Sivas'ta düzenlenen ve 10 Ağustos'ta sona eren Yıldızlar Kulüpler Halter Türkiye Şampiyonası'nda ise koparmada 135 kilo, silkmede 160 kilo ve toplamda 295 kilo ile 3 Türkiye rekoru kırarak şampiyon oldu. Sefkan Sümen'in en büyük hedefi ise olimpiyatlara katılarak şampiyon olmak.

AYAKKABI BOYACILIĞINDAN ŞAMPİYONLUĞA

Ekim ayında Arnavutluk'ta düzenlenecek olan Gençler U23 Şampiyonası için Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Halter Salonunda antrenörü Hüseyin Ölgen yönetiminde çalışmalarına devam eden Sefkan Sümen, hedefine ulaşmak için azimle çalışıyor. Sümen, "17 yaşındayım. 9 yaşındayken ayakkabı boyacılığı yapıyordum. Hüseyin Ölgen antrenörüm sayesinde bu spora başladım. 2023 ve 2024'te Avrupa Şampiyonası'na gittim. 4 tane 3'üncülük aldım. Bu sene 2025 yılında koparmada Avrupa rekorunu kırdım. 145 kilo koparma yaptım. Ekim ayında Arnavutluk'ta düzenlenecek olan Gençler U23 Şampiyonası'na hazırlanıyorum. Umarım en iyi şekilde çalışıp en iyi şekilde altın madalyanın sahibi olurum. 2026 ve 2027'de olimpiyat kotaları başlıyor. Onlara en iyi şekilde çalışıp olimpiyatlara da devam etmek istiyorum. En büyük hayalim zaten olimpiyat şampiyonu olmak" diye konuştu.

'KENDİSİYLE ÇOK GURUR DUYDUK'

Antrenör Hüseyin Ölgen ise "Sefkan'ın antrenörü olarak çok gurur duyduk kendisiyle. 2025 yılında aldığı Avrupa rekoru, Türkiye rekorları ve şampiyonluklarla böyle güzel taçlandırması bizi çok sevindirdi. Çalışmalarımıza aralıksız devam etmekteyiz. Temelden gelen sporcularımız var. Daha güzel başarıları etmek için aşkla sevgiyle halter antrenmanlarıyla sarılıyoruz. Şırnak'ta böyle güzel başarıların çıkması hem şehrimizi hem ülkemizi gururlandırıyor" ifadelerini kullandı.

Haber: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,