AXA Sigorta Kupa Voley: V. Bank: 3 Zeren Spor: 1

AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final maçında V. Bank, Zeren Spor'u 25-20, 23-25, 25-17, 25-22 setlerle mağlup ederek yarı finale yükseldi.
Salon: V. Bank
Hakemler: Erdal Akıncı, Yasin Çalışkan
V. Bank: Cansu Özbay, Helena Cazaute, Berka Buse Özden, Chiaka Ogbugu, Sila Çalışkan, Deniz Uyanık, Derya Cebecioglu, Zehra Güneş, Tijana Boskovic, Marina Markova, Katarina Dangubic, (L) Aylin Acar, Ayca Akaç
Zeren Spor: Eylül Karadaş, Seyma Ercan Küçükaslan, Anna Lazareva, Maja Aleksic, Beyza Arıcı, Svetlana Gatina, Janset Cemre Erkul, Aleksandra Uzelac, Saliha Şahin, Ofelia Malinov, (L) Özlem Güven, Ceren Önal
Setler: 25-20, 23-25, 25-17, 25-22
Süre: 24', 33', 26', 26' (109 dakika) - İSTANBUL