Haberler

AXA Sigorta Kupa Voley: V. Bank: 3 Zeren Spor: 1

AXA Sigorta Kupa Voley: V. Bank: 3 Zeren Spor: 1
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final maçında V. Bank, Zeren Spor'u 25-20, 23-25, 25-17, 25-22 setlerle mağlup ederek yarı finale yükseldi.

AXA Sigorta Kupa Voley'nin çeyrek final karşılaşmasında V. Bank sahasında Zeren Spor'u 25-20, 23-25, 25-17, 25-22) setlerle 3-1 mağlup etti.

Salon: V. Bank

Hakemler: Erdal Akıncı, Yasin Çalışkan

V. Bank: Cansu Özbay, Helena Cazaute, Berka Buse Özden, Chiaka Ogbugu, Sila Çalışkan, Deniz Uyanık, Derya Cebecioglu, Zehra Güneş, Tijana Boskovic, Marina Markova, Katarina Dangubic, (L) Aylin Acar, Ayca Akaç

Zeren Spor: Eylül Karadaş, Seyma Ercan Küçükaslan, Anna Lazareva, Maja Aleksic, Beyza Arıcı, Svetlana Gatina, Janset Cemre Erkul, Aleksandra Uzelac, Saliha Şahin, Ofelia Malinov, (L) Özlem Güven, Ceren Önal

Setler: 25-20, 23-25, 25-17, 25-22

Süre: 24', 33', 26', 26' (109 dakika) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran'dan sonra bir sınır komşumuzda daha patlama sesleri duyuluyor

Karanlığa gömülen bir sınır komşumuzda daha patlama sesleri
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uğurcan Çakır'dan Galatasaraylı taraftara unutamayacağı jest

Plakaya bakıp peşine düştü, ışıklarda hiç beklemediği bir şey oldu
Putin'den savaş alameti gibi hamle: Ordudaki askeri personel sayısını artırdı

Putin'den savaş alameti gibi hamle! Resmen imzaladı
İran, Hürmüz Boğazı'nda Malta bandıralı gemiyi vurdu

İran'ın boğazda şakası yok! Savaştan Akdeniz ülkesi de nasibini aldı
Netanyahu'ya ana muhalefetten Lübnan'a 'karadan işgal' çağrısı

Netanyahu'ya muhalefetten "karadan işgal" çağrısı! Hedef İran değil
Uğurcan Çakır'dan Galatasaraylı taraftara unutamayacağı jest

Plakaya bakıp peşine düştü, ışıklarda hiç beklemediği bir şey oldu
İngiltere'de casusluk soruşturması: İşçi Partili vekilin eşi gözaltında

Ülke bu olayla çalkalanıyor! Casuslukla suçlanan isme şaşıracaksınız
Hakem kararlarına isyan edip apar topar ligden çekildiler

Hakem kararlarına isyan edip apar topar ligden çekildiler