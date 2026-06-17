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Futbol: 2026 FIFA Dünya Kupası

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2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu ilk maçında Avusturya, Ürdün'ü 3-1 mağlup etti. Avusturya'nın gollerini Schmid, Alarab (kendi kalesine) ve Arnautovic (penaltı) kaydederken, Ürdün'ün tek golü Olwan'dan geldi.

Stat: San Francisco

Hakemler: Dahane Beida (Moritanya), Jerson Dos Santos (Angola), Elvis Guy Nguegoue (Kamerun)

Avusturya : Alexander Schlager, Posch, Lienhart, Alaba (Dk. 59 Danso), Mwene (Dk. 59 Wanner), Seiwald, Xaver Schlager (Dk. 59 Chukwuemeka), Schmid (Dk. 83 Wimmer), Laimer, Sabitzer, Kalajdzic (Dk. 46 Arnautovic)

Ürdün : Abulaila, Haddad (Dk. 81 Almardi), Nasib (Dk. 81 Alrosan), Alarab, Abualnadi (Dk. 72 Obaid), Abu Taha, Alfakhouri (Dk. 88 Azaizeh), Alrashdan, Al-Rawabdeh, Olwan, Altamari (Dk. 88 Aldaoud)

Goller: Dk. 20 Schmid, Dk. 76 Alarab (Kendi kalesine), Dk. 90+12 Arnautovic (Penaltıdan) ( Avusturya ), Dk. 50 Olwan ( Ürdün )

Sarı kart: Dk. 77 Sabitzer ( Avusturya )

2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu maçında Avusturya, Ürdün'ü 3-1 yendi.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul
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