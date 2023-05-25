Avusturya Upper Grand Prix başladı

Avusturya'nın Linz kentinde düzenlenen Upper Grand Prix müsabakaları başladı. İlk gün karşılaşmalarında kadınlar 57 kiloda Hasret Bozkurt ilk turda Japon Ayami Takano'yu 15 saniyede ve ikinci turda da Avusturyalı Sabrina Filzmoser'i ipponla yenerek çeyrek finale çıktı.

Avusturya'nın Linz kentinde düzenlenen Upper Grand Prix başladı.

Avusturya'nın Linz kentinde düzenlenen Upper Grand Prix müsabakaları başladı. İlk gün karşılaşmalarında kadınlar 57 kiloda Hasret Bozkurt ilk turda Japon Ayami Takano'yu 15 saniyede ve ikinci turda da Avusturyalı Sabrina Filzmoser'i ipponla yenerek çeyrek finale çıktı. Bu turda Hollandalı Pleuni Cornelisse'ye yenilen ve sakatlanan judoka, repesaj müsabakasına çıkamadı.

Günün diğer karşılaşmalarında kadınlar 48 kiloda Gül Kader Şentürk ve erkekler 66 kiloda İbrahim Demirel ilk tur karşılaşmalarında rakiplerine yenildi.

Grand Prix'te yarın kadınlar 63 kiloda Minel Akdeniz ve Ayten Yeksan ile erkekler 73 kiloda Bilal Çiloğlu ve Bayram Kandemir ile 81 kiloda Muhammed Mustafa Koç maçlarını yapacak. - İSTANBUL