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Avusturya'dan, Haaland'ın takımı Norveç'e gol yağmuru

Avusturya'dan, Haaland'ın takımı Norveç'e gol yağmuru
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UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Avusturya, sahasında Norveç'i 5-1 mağlup etti. Avusturya'ya galibiyeti getiren golleri Marko Arnautovic, Philipp Lienhart, Stefan Posch ve Michael Gregoritsch attı. Norveç'in tek golü Alexander Sörloth'tan geldi.

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Avusturya, sahasında Norveç ile karşı karşıya geldi. Avusturya, Raiffeisen Arena'daki maçı 5-1'lik skorla kazandı.

Avusturya'ya galibiyeti getiren golleri 8 ve 49'da penaltıdan Marko Arnautovic, 58. dakikada Philipp Lienhart, 62. dakikada Stefan Posch ve 71. dakikada Michael Gregoritsch attı. Norveç'in tek golü 39. dakikada Alexander Sörloth'tan geldi.

Bu sonucun ardından Avusturya, grupta 7 puana yükseldi. Norveç, 7 puanda kaldı. Avusturya, bir sonraki maç haftasında Kazakistan deplasmanına gidecek. Norveç, bu kez Slovenya deplasmanına konuk olacak.

Haberler.com / Abdurrahim Efe - Spor

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