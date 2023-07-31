Avustralya ve Nijerya FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükseldi
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FIFA 2023 Dünya Kupası B Grubu müsabakaları sona erdi. Avustralya, Kanada'yı 4-0 mağlup ederken, İrlanda Cumhuriyeti ile Nijerya golsüz berabere kaldı. Avustralya ve Nijerya son 16 turuna yükseldi.
FIFA 2023 Dünya Kupası B Grubu müsabakaları bugün oynanan 2 maçla tamamlandı. Aynı saatte başlayan müsabakalarda Kanada ile Avustralya, İrlanda Cumhuriyeti ile de Nijerya karşı karşıya geldi. Avustralya, Melbourne Rectangular Stadyumunda oynanan mücadelede Kanada'yı 4-0 mağlup etti. Avustralya'ya galibiyeti getiren golleri, 9 ve 39'uncu dakikalarda Hayley Raso, 58'inci dakikada Mary Fowler ve 90+4'üncü dakikada penaltıdan Stephanie Catley kaydetti.İRLANDA CUMHURİYETİ - NİJERYA MAÇINDA GOL SESİ ÇIKMADIBrisbane Stadyumu'nda oynanan grubun diğer karşılaşmasında İrlanda Cumhuriyeti ile Nijerya golsüz berabere kaldı. Bu sonuçlarla beraber Avustralya 6 puanla grubu ilk sırada tamamlarken, Nijerya 5 puanla ikinci oldu. 4 puanlı Kanada 3, 1 puanlı İrlanda Cumhuriyeti ise son sırada yer aldı.
Öten yandan B Grubu'ndan bir üst tura yükselen Avustralya ve Nijerya'nın rakipleri yarın D Grubu'nda oynanacak karşılaşmaların sonucunda belli olacak.- İstanbul