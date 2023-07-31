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Avustralya ve Nijerya FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükseldi

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FIFA 2023 Dünya Kupası B Grubu müsabakaları sona erdi. Avustralya, Kanada'yı 4-0 mağlup ederken, İrlanda Cumhuriyeti ile Nijerya golsüz berabere kaldı. Avustralya ve Nijerya son 16 turuna yükseldi.

Avustralya ve Nijerya, FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükseldi.

FIFA 2023 Dünya Kupası B Grubu müsabakaları bugün oynanan 2 maçla tamamlandı. Aynı saatte başlayan müsabakalarda Kanada ile Avustralya, İrlanda Cumhuriyeti ile de Nijerya karşı karşıya geldi. Avustralya, Melbourne Rectangular Stadyumunda oynanan mücadelede Kanada'yı 4-0 mağlup etti. Avustralya'ya galibiyeti getiren golleri, 9 ve 39'uncu dakikalarda Hayley Raso, 58'inci dakikada Mary Fowler ve 90+4'üncü dakikada penaltıdan Stephanie Catley kaydetti.

İRLANDA CUMHURİYETİ - NİJERYA MAÇINDA GOL SESİ ÇIKMADI

Brisbane Stadyumu'nda oynanan grubun diğer karşılaşmasında İrlanda Cumhuriyeti ile Nijerya golsüz berabere kaldı. Bu sonuçlarla beraber Avustralya 6 puanla grubu ilk sırada tamamlarken, Nijerya 5 puanla ikinci oldu. 4 puanlı Kanada 3, 1 puanlı İrlanda Cumhuriyeti ise son sırada yer aldı.

Öten yandan B Grubu'ndan bir üst tura yükselen Avustralya ve Nijerya'nın rakipleri yarın D Grubu'nda oynanacak karşılaşmaların sonucunda belli olacak.

- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

İrlanda Cumhuriyeti Avustralya Nijerya Spor Haberler

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