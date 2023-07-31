Avustralya ve Nijerya, FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükseldi.

FIFA 2023 Dünya Kupası B Grubu müsabakaları bugün oynanan 2 maçla tamamlandı. Aynı saatte başlayan müsabakalarda Kanada ile Avustralya, İrlanda Cumhuriyeti ile de Nijerya karşı karşıya geldi. Avustralya, Melbourne Rectangular Stadyumunda oynanan mücadelede Kanada'yı 4-0 mağlup etti. Avustralya'ya galibiyeti getiren golleri, 9 ve 39'uncu dakikalarda Hayley Raso, 58'inci dakikada Mary Fowler ve 90+4'üncü dakikada penaltıdan Stephanie Catley kaydetti.

Öten yandan B Grubu'ndan bir üst tura yükselen Avustralya ve Nijerya'nın rakipleri yarın D Grubu'nda oynanacak karşılaşmaların sonucunda belli olacak.