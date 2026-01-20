Haberler

Avustralya Açık'ta Keys ve Musetti ikinci tura çıktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Melbourne'de devam eden Avustralya Açık'ta kadınlarda Madison Keys ve erkeklerde Lorenzo Musetti, ilk tur maçlarını kazanarak ikinci tura adını yazdırdı. Keys, Oleksandra Oliynykova'yı, Musetti ise rakibi Collignon'un sahayı terk etmesiyle bir üst tura geçti.

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta ABD'li Madison Keys ve İtalyan Lorenzo Musetti, ikinci tura yükseldi.

Melbourne kentindeki turnuvanın üçüncü gün sabah seansında ilk tur maçları oynandı.

Tek kadınlarda son şampiyon 9 numaralı seribaşı Keys, Ukraynalı Oleksandra Oliynykova'yı 7-6 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yendi.

Avustralya Açık'ta 2023 yılı finalisti Kazak Elena Rybakina (5), Sloven Kaja Juvan'ı 2-0 (6-4, 6-3) mağlup etti.

Kadınlarda Letonyalı Jelena Ostapenko (24), Rus Anna Kalinskaya (31) ve Çek Karolina Pliskova da ikinci tur bileti aldı.

Musetti ikinci turda

Tek erkeklerde 5 numaralı seribaşı Lorenzo Musetti, maçta 2-1 öndeyken Belçikalı Raphael Collignon'un 4. sette sahadan çekilmesiyle ikinci tura kaldı.

Fransız Ugo Humbert karşısında korta çıkan ABD'li Ben Shelton (8), 3-0 (6-3, 7-6, 7-6) galip gelerek yoluna devam etti.

Rus Karen Khachanov (15) ise ABD'li Alex Michelsen'i 3-2 (4-6, 6-4, 6-3, 5-7, 6-3) yendi ve adını ikinci tura yazdırdı.

Erkeklerde Çek Jakub Mensik (16) ve İtalyan Luciano Darderi (22) de rakiplerini eleyerek ikinci tura çıktı.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
Bahçeli'den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız, iktidar ortağı değiliz

Bahçeli'den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız ama...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'da kader günü

Galatasaray'da kader günü
Avrupa'da savaş çanları çalıyor! Ordu vatandaşların ev ve araçlarına el koyacak

Ülkede savaş hazırlığı! Vatandaşların ev ve araçlarına el konacak
İBB'den damacana suya yüzde 25 zam

İBB'den damacana suya okkalı zam! İşte yeni fiyatı
Boşanma aşamasındaki eşi tarafından ağır yaralanmıştı: Kardeşi dehşet anlarını anlattı

Bursa'daki saldırıda kan donduran detay: Silahı çocuğun başına dayadı
Galatasaray'da kader günü

Galatasaray'da kader günü
Brooklyn Beckham'dan Anne ve Babasına Sert Suçlamalar

Brooklyn Beckham'dan Anne ve Babasına Sert Suçlamalar
Türk amatör futbolunun sembol isimlerinden Hatay Yurdakul vefat etti

Dünyanın en yaşlı futbolcusu hayatını kaybetti