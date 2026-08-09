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Erzincanlı Milli Sporcu Galip Berat Afal'a Coşkulu Karşılama

Erzincanlı Milli Sporcu Galip Berat Afal'a Coşkulu Karşılama
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Atıcılık Tüm Dallar U23 Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazanarak Avrupa üçüncüsü olan Galip Berat Afal, Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda çiçekler ve Türk bayraklarıyla karşılandı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli, sporcular, antrenörler ve vatandaşların katıldığı karşılamada Afal'ın başarısı alkışlarla kutlandı. Bu derece, Erzincan'da sevinçle karşılanırken genç sporculara da motivasyon kaynağı oldu.

Atıcılık Tüm Dallar U23 Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazanarak Avrupa üçüncüsü olan Galip Berat Afal, Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda çiçekler ve Türk bayraklarıyla coşkuyla karşılandı.

Avrupa şampiyonasında elde ettiği derecenin ardından Erzincan'a dönen milli sporcu için havalimanında karşılama programı düzenlendi. Programa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli, sporcular, antrenörler ve vatandaşlar katıldı.

Karşılama sırasında Afal'a çiçek takdim edilirken, başarısı alkışlarla kutlandı. Türk bayraklarıyla karşılanan milli sporcunun bronz madalya başarısı Erzincan'da sevinçle karşılandı.

Erzincan'a Avrupa üçüncülüğü gururunu yaşatan Afal, elde ettiği derece ile kentteki genç sporculara da motivasyon kaynağı oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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