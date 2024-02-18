Avrupa Türk gecesi! Güreşçilerimizden madalya yağdı
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçilerimiz büyük bir başarıya imza attı. Serbest stil 125 kiloda Taha Akgül, finalde Gürcü Geno Petriashvili'yi 5-4 yenerek 11. kez altın madalya kazandı. Feyzullah Aktürk, serbest stil 92 kiloda altın madalyaya uzanırken, Soner Demirtaş gümüş, Osman Göçen ise bronz madalyanın sahibi oldu.
Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen organizasyona milli sporcularımız damga vurdu.
TAHA VE FEYZULLAH ŞAMPİYON OLDU
Serbest stil 125 kiloda milli sporcumuz Taha Akgül, finalde Gürcü Geno Petriashvili'yi 5-4 yenerek, Feyzullah Aktürk, ise serbest stil 92 kiloda altın madalya kazandı.
SONER GÜMÜŞ, OSMAN İSE BRONZ MADALYA KAZANDI
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporculardan Soner Demirtaş gümüş, Osman Göçen ise bronz madalya kazandı.