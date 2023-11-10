Avrupa Trafik Polis Teşkilatları Bölgesel Ağı 1. Toplantısı'nın 2'inci gününde Türk Polis Teşkilatı'nın sahip olduğu ekipmanlar misafir katılımcılara tanıtıldı. Eğitim Tırı ve Emniyet Kemeri Simülasyon Aracı ile emniyet kemeri takmanın önemi simule edildi.

Avrupa Trafik Polis Teşkilatları Bölgesel Ağı Toplantısı'nda Türk Polis Teşkilatı ekipmanları tanıtıldı

İSTANBUL - Avrupa Trafik Polis Teşkilatları Bölgesel Ağı 1. Toplantısı'nın 2'inci gününde misafir katılımcılara Türk Polis Teşkilatı'nın sahip olduğu ekipmanlar tanıtıldı. Eğitim Tırı ve Emniyet Kemeri Simülasyon Aracı tanıtımı ile öğrencilere emniyet kemeri takmanın önemi simule edildi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde, Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisinin müşterek desteği ile 'Avrupa Trafik Polis Teşkilatları Bölgesel Ağı 1. Toplantısı' 2'nci gününde devam ediyor. Toplantı ve fuayenin ardından etkinlikler 2 kısma ayrılarak devam etti. İlk kısım Fatih Kennedy caddesi üzerinde kurulan alana getirilen misafir ülke katılımcılarının, Türk Polis Teşkilatı Trafik Başkanlığı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin sahip olduğu ekipmanlar tanıtıldı. Havadan Helikopter ve Drone destekli görüntü alan Trafik şube ekipleri, denetimlerde kullandıkları alkolmetre ve uyuşturucu metre aletlerini misafir ülke katılımcılarına gösterdi.

İkinci kısım da, Zeytinburnu Kazlıçeşme Abay Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesine yerleştirilen Eğitim Tırı ve Emniyet Kemeri Simülasyon Aracı tanıtımı ile öğrencilere emniyet kemeri takmanın önemi simule edildi. Misafir ülke katılımcıları ise tırda öğrencilere verilen eğitim gösterildi.

Etkinliği anlatan Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı Komiser Yardımcısı Taylan Yeşilkaya "Şuan bu okulda çocuklarımıza trafik bilinci geliştirmesi kapsamında eğitim vermekteyiz. 2014 yılından beri yapmaktayız. 2014-2022 yıllarında verdiğimiz eğitimler doğrusunda 3 ve 17 yaş grubunda yüzde 22 ölüm oranı düştüğünü görmekteyiz. Bu oran bizi mutlu etmektedir. Avrupa Trafik Bölgesel Teşkilatları birincisi gerçekleştirmekteyiz. 70 yakın ülkenin temsilcilikleri şuan bulunduğumuz eğitimi yerinde tespit etmektedirler" dedi.