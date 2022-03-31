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Avrupa Şampiyonu'na hediye

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Avrupa Şampiyonu'na hediye

Malatya İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi 2. Sınıf Öğrencisi Hatice Akbaş, Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası Boks Müsabakalarında Avrupa Şampiyonu olması nedeniyle, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay tarafından ödüllendirildi.

Malatya İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi 2. Sınıf Öğrencisi Hatice Akbaş, Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası Boks Müsabakalarında Avrupa Şampiyonu olması nedeniyle, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay tarafından ödüllendirildi.

Avrupa Şampiyonu Hatice Akbaş, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Gündoğdu ve Antrenörü Kerem Akbaş ile birlikte İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay'ı makamında ziyaret etti.

Başarısından dolayı Hatice Akbaş'ı tebrik eden Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay "Hırvatistan'da gerçekleştirilen Avrupa Şampiyonası Boks Müsabakalarında Ülkemizi başarılı bir şekilde temsil ederek Avrupa Şampiyonu olan İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi 2. Sınıf Öğrencimiz Hatice Akbaş'ı ve Akbaş'ın hem babası hem de antrenörü olan Kerem Akbaş'ı başarılarından dolayı tebrik ediyorum" dedi.

Kızılay, sporcu Akbaş'a hediyeler verdi. - MALATYA

Avrupa Şampiyonu'na hediye

Avrupa Şampiyonu'na hediye

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Bilimleri Fakültesi, İnönü Üniversitesi, Ahmet Kızılay, Kızılay, Spor, Haberler

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