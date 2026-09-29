Avrupa şampiyonu milli boksör Havvanur Kethüda, yeni hedeflerini açıkladı:

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Trabzonspor'un Avrupa şampiyonu milli boksörü Havvanur Kethüda, dünya şampiyonaları ve olimpiyatlarda da Türk bayrağını dalgalandırmayı hedefliyor.

Bulgaristan'da düzenlenen 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda kadınlar +80 kiloda altın madalya kazanan 19 yaşındaki Havvanur Kethüda, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Havvanur, 16 yaşına kadar basketbol oynadığını, ailesinin ve antrenörlerinin yönlendirmesiyle boksa başladığını söyledi.

Boksa ilk başladığında antrenmanlardan kaçtığını ve bu sporu yapamayacağını düşündüğünü belirten Havvanur, zamanla elde ettiği başarıların kendisini boksa bağladığını ifade etti.

Türkiye şampiyonluğunun ardından yıldızlar kategorisinde Avrupa şampiyonu olduğunu anlatan Havvanur Kethüda, daha sonra Trabzon Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ne (TOHM) geldiğini ve gençler kategorisinde önemli dereceler elde ettiğini kaydetti.

Havvanur, 2024'te gençler kategorisinde Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonalarında dereceler kazandığına işaret ederek, "İstiklal Marşı'mızı okuttum. 'Ben bu sporu yapacağım.' dedim." ifadelerini kullandı.

"Hedefim öncelikle büyüklerde dünya şampiyonu olmak"

Bu yıl gençlerde Türkiye ve Dünya Kupası şampiyonluğu yaşadığını aktaran Havvanur Kethüda, ilk kez büyükler kategorisinde mücadele ettiği Avrupa Şampiyonası'nda üç maça çıktığını belirtti.

Havvanur, organizasyonda Ukrayna, Polonya ve Rusya'dan rakipleriyle karşılaştığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Orada şampiyonamız 12 gün sürdü. Üç maça çıktım. Ukrayna, Polonya ve Rusya'dan rakiplerle maç yaptım. Şampiyon oldum. En zor rakibim Polonya'ydı. İlk maçımı verdim. İkinci maçımı nakavtla aldım."

Şampiyonanın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini telefonla aradığını dile getiren Havvanur Kethüda, görüşmenin kendisini çok mutlu ettiğini vurguladı.

Genç sporcu, bundan sonra her zaman altın madalya kazanmak istediğine dikkati çekerek, "Hedefim öncelikle büyüklerde dünya şampiyonu olmak. Olimpiyat hedefim de var. Allah izin verirse bundan sonraki süreçte her zaman altın madalya alarak ülkeme dönmek isterim." diye konuştu.

"Havvanur'un dünya şampiyonasında da altın madalya kazanmasını hedefliyoruz"

TOHM ve Kadın Boks Milli Takımı Antrenörü Muhammet Çat, Avrupa Şampiyonası'na iyi hazırlandıklarını belirterek, Havvanur Kethüda'nın genç ve tecrübesiz olmasına rağmen rakiplerine karşı kendinden emin bir performans sergilediğini söyledi.

Havvanur'un Avrupa şampiyonluğunun ardından gelecek yıl Kazakistan'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda seribaşı olacağını aktaran Çat, bunun önemli bir avantaj sağlayacağını kaydetti.

Çat, önlerindeki 6-7 aylık hazırlık dönemini iyi değerlendirerek Havvanur Kethüda'nın Dünya Şampiyonası'nda da altın madalya kazanmasını hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA