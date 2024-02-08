Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek Serbest Güreş Milli Takımı'nın kadrosu belli oldu
Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek Serbest Güreş Milli Takımı'nın kadrosu açıklandı. Türkiye Güreş Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, milli takımın kadrosunda 10 sporcu yer alacak.
Romanya'nın başkenti Bükreş'te 12-18 Şubat'ta düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edece Serbest Güreş Milli Takımı'nın kadrosu belli oldu.
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 14 Şubat'ta Romanya'ya gidecek milli takımın kadrosunda şu isimler bulunuyor:
57 kiloda Muhammet Karavuş, 61 kiloda Nebi Uzun, 65 kiloda Abdullah Toprak, 70 kiloda Haydar Yavuz, 74 kiloda Soner Demirtaş, 79 kiloda Ramazan Sarı, 86 kiloda Osman Göçen, 92 kiloda Feyzullah Aktürk, 97 kiloda İbrahim Çiftçi ve 125 kiloda Taha Akgül.