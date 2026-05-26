Avrupa Ritmik Cimnastik Şampiyonası yarın Bulgaristan'da başlayacak

Güncelleme:
Avrupa Ritmik Cimnastik Şampiyonası, Bulgaristan'ın Varna kentinde yarın başlıyor. Organizasyonda 9 milli sporcumuz yarışacak. Şampiyona 31 Mayıs'ta sona erecek.

Türkiye Cimnastik Federasyonunun açıklamasına göre, Spor ve Kültür Sarayı'nda yapılacak organizasyonda 9 milli sporcu yarışacak.

Şampiyonada milli takımı Hatice Gökçe Emir, Selen Camcı, Ada Kaplan, Duru Aysu, Melek Duru Özen, Ayşe Vesile Yetgin, Damla Sel, Alisa Akhun ve Elif Pekacar temsil edecek.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar
