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Türkiye'den Oturarak Voleybolda Avrupa Zaferi

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- Türkiye, finalde Macaristan'ı 3-1 yenerek şampiyon oldu

Oturarak Voleybol Kadın Milli Takımı, Çekya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası B Kategorisi finalinde Macaristan'ı 3-1 mağlup ederek altın madalya kazandı.

Brno kentindeki organizasyonda Türkiye, finalde Macaristan ile karşılaştı.

Ay-yıldızlı ekip, rakibini 25-8, 26-24, 25-27 ve 25-16'lık setlerle 3-1 yenerek şampiyon oldu.

Avrupa Şampiyonası A Kategorisi'nde mücadele etme hakkı kazanan milli takım, aynı zamanda Altın Lig'e yükseldi.

Kaynak: AA
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