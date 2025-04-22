Avrupa'nın devleri bu yıldızın peşinde! 50 milyon euroyu veren anında alır

İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina'da forma giyen Moise Kean, bu sezon gösterdiği performansla transferin gözde ismi oldu. İtalyan hücumcu, iki dev kulübün birden radarına girdi.

BARCELONA, SEZON SONU HAMLE YAPACAK

Tuttosport'un haberine göre; İspanyol devi Barcelona, 25 yaşındaki futbolcu ile ilgileniyor. Barcelona'nın, Kean'ın transferi için bu yaz hamle yapmayı düşündüğü yazıldı.

BAYERN MUNIH DE TAKİPTE

Di Marzio'nun haberine göre; Alman devi Bayern Münih de İtalyan futbolcuyu yakından takip ediyor. Münih'in, yıldız isim için şu anda somut bir hamlesinin olmadığı ancak Kean'a ilgi duyduğu ve performansını izlediği kaydedildi.

50 MİLYON EUROYU VEREN ALIR

Öte yandan Fiorentina'nın bir sezon daha takımda tutmak istediği Moise Kean'ın sözleşmesinde 1- 15 Temmuz tarihleri arasında geçerli olan 50 milyon euroluk bir serbest kalma maddesi bulunuyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Moise Kean, Fiorentina formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 39 maçtı. Kean, bu karşılaşmalarda 23 gol attı ve 3 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösterilen 25 yaşındaki yıldız futbolcunun İtalyan ekibiyle 2029 yılına kadar devam ediyor.