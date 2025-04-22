Van'da katliam gibi kaza: 6 ölü, 13 yaralı

Katliam gibi kaza: 6 ölü, 8 yaralı
Elif Gül'ün evine yapılan baskında kapıyı açan Bilgehan Murat Miniç, CHP'den istifa etti

Fidan Gül'ün kapısını açan isim "Benden buraya kadar" dedi
TBMM'deki 23 Nisan oturumuna küçük kız çocuğunun sözleri damga vurdu

TBMM'deki 23 Nisan oturumuna küçük kızın sözleri damga vurdu
Günlerdir aranan Gülçiçek, ailesine video gönderdi: Kaçmasam amcam beni oğluna isteyecekti

Günlerdir aranan Gülçiçek video gönderdi! Ailesi bir kez daha yıkıldı

Avrupa'nın devleri bu yıldızın peşinde! 50 milyon euroyu veren anında alır

Avrupa'nın devleri bu yıldızın peşinde! 50 milyon euroyu veren anında alır
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fiorentina'nın yıldızı Moise Kean, performansıyla Avrupa'nın iki dev kulübünü peşine taktı. Barcelona'nın sezon sonunda hamle yapmaya hazırlandığı Kean ile Bayern Münih de yakından ilgileniyor. İtalyan ekibinin bir sezon daha takımda tutmak istediği 25 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde 1-15 Temmuz tarihleri arasında geçerli olan 50 milyon euroluk bir serbest kalma maddesi var.

İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina'da forma giyen Moise Kean, bu sezon gösterdiği performansla transferin gözde ismi oldu. İtalyan hücumcu, iki dev kulübün birden radarına girdi.

BARCELONA, SEZON SONU HAMLE YAPACAK

Tuttosport'un haberine göre; İspanyol devi Barcelona, 25 yaşındaki futbolcu ile ilgileniyor. Barcelona'nın, Kean'ın transferi için bu yaz hamle yapmayı düşündüğü yazıldı.

BAYERN MUNIH DE TAKİPTE

Di Marzio'nun haberine göre; Alman devi Bayern Münih de İtalyan futbolcuyu yakından takip ediyor. Münih'in, yıldız isim için şu anda somut bir hamlesinin olmadığı ancak Kean'a ilgi duyduğu ve performansını izlediği kaydedildi.

Avrupa'nın devleri bu yıldızın peşinde! 50 milyon euroyu veren anında alır

50 MİLYON EUROYU VEREN ALIR

Öte yandan Fiorentina'nın bir sezon daha takımda tutmak istediği Moise Kean'ın sözleşmesinde 1- 15 Temmuz tarihleri arasında geçerli olan 50 milyon euroluk bir serbest kalma maddesi bulunuyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Moise Kean, Fiorentina formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 39 maçtı. Kean, bu karşılaşmalarda 23 gol attı ve 3 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösterilen 25 yaşındaki yıldız futbolcunun İtalyan ekibiyle 2029 yılına kadar devam ediyor.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.