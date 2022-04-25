Avrupa devi sağ gösterip sol vurdu! Kerem Aktürkoğlu'nun yerine Doğukan'ı alıyorlar - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Avrupa devi sağ gösterip sol vurdu! Kerem Aktürkoğlu'nun yerine Doğukan'ı alıyorlar

Haberler.com - Spor
 - Güncelleme:

Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna katmaya çalışan Lyon, rota değiştirdi. Fransız devi, Antalyaspor'a bomba bir teklifle gidiyor.

Fransa'nın köklü ekiplerinden Lyon'un hedefi Doğukan Sinik. Uzun süredir Kerem Aktürkoğlu'nu gözleyen Fransız devi, maliyetler ve olumsuz rapor sebebiyle geri adım attı.

Avrupa'nın devi sağ gösterip sol vurdu! Kerem Aktürkoğlu'nun yerine Doğukan'ı alıyorlar

ROTA DEĞİŞTİ

Kerem transferinden vazgeçen Lyon, Doğukan Sinik için devreye girdi. Fanatik'in haberine göre önümüzdeki günlerde resmi temaslar başlayacak.

Avrupa'nın devi sağ gösterip sol vurdu! Kerem Aktürkoğlu'nun yerine Doğukan'ı alıyorlar

FRANSA YOLCUSU

Lyon, Doğukan için 3-4 milyon euro seviyelerinde bir teklif hazırladı. Antalyaspor da bu rakamlara sıcak bakalabilir. 23 yaşındaki futbolcu bu sezon 28 maçta 3 gol, 6 asist üretti.

Haberler.com - Spor

Olympique Lyonnais, Kerem Aktürkoğlu, Fransa Ligi, Antalyaspor, Galatasaray, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title