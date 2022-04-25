Avrupa devi sağ gösterip sol vurdu! Kerem Aktürkoğlu'nun yerine Doğukan'ı alıyorlar

Fransa'nın köklü ekiplerinden Lyon'un hedefi Doğukan Sinik. Uzun süredir Kerem Aktürkoğlu'nu gözleyen Fransız devi, maliyetler ve olumsuz rapor sebebiyle geri adım attı.

ROTA DEĞİŞTİ

Kerem transferinden vazgeçen Lyon, Doğukan Sinik için devreye girdi. Fanatik'in haberine göre önümüzdeki günlerde resmi temaslar başlayacak.

FRANSA YOLCUSU

Lyon, Doğukan için 3-4 milyon euro seviyelerinde bir teklif hazırladı. Antalyaspor da bu rakamlara sıcak bakalabilir. 23 yaşındaki futbolcu bu sezon 28 maçta 3 gol, 6 asist üretti.

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