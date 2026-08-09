Haberler

2026 Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası Sona Erdi

2026 Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası Sona Erdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da düzenlenen 2026 Avrupa Büyükler Modern Pentatlon Şampiyonası sona erdi.

İstanbul'da düzenlenen 2026 Avrupa Büyükler Modern Pentatlon Şampiyonası sona erdi.

Burhan Felek Spor Kompleksi'nde düzenlenen şampiyonanın son gününde karışık bayrak finalinde 13 ülke mücadele etti.

Mihaly Koleszar-Balkan Guzi ikilisinden oluşan Macaristan altın madalya alarak Avrupa şampiyonluğuna uzandı. Gümüş madalyayı Andey Bobrov-Yana Soloveva ile Rusya, bronz madalyayı ise Ross Charlton-Emma Whitaker ile Büyük Britanya elde etti.

Sıdal Aslan-Buğra Ünal'dan oluşan Türkiye ise 7. oldu.

Kaynak: AA
Kılıçdaroğlu’ndan çerçeve yasa açıklaması: Tereddütsüz katkı vereceğiz

Yarın Meclis'e gelecek yasayla ilgili tarafını belli etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Valiliğin yasağına rağmen denize giren genç hakem boğularak hayatını kaybetti

Yasağa rağmen denize giren genç hakem boğularak hayatını kaybetti
Trabzonspor'da Salah çılgınlığı: Kulüp tarihinin rekoru kırıldı

Salah sonrası 3 günde rekor kırıldı!
Messi'nin acı günü: Güçlükle ayakta durarak babasını son yolculuğuna uğurladı

Hayatının en zor günü! Cenaze töreninde ayakta durmakta zorlandı
Kılıçdaroğlu “tereddütsüz destek” dedi, CHP’de ilk fire geldi: İlhan Kesici “hayır” diyecek

Genel Başkan “tereddütsüz destek” dedi, CHP’de ilk fire geldi
Süper Lig devlerinin hedefindeki Marcus Rashford, yatta 7 kadınla görüntülendi

Süper Lig devlerinin hedefindeki yıldız, yatta 7 kadınla görüntülendi
Karadeniz'de İHA paniği! Kıyıya yaklaşınca SAS komandoları harekete geçti

İlçeyi ayağa kaldıran olay! SAS komandoları hemen harekete geçti
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i doludizgin

Ligdeki ikinci maçına çıktı! İşte sonuç