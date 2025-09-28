Avrupa Match Race Tour Türkiye'de İlk Kez Düzenlendi

Haberler

Marmaris'te gerçekleşen Avrupa Match Race Tour, Türkiye yelken tarihine damga vurdu. Yarışmaya Türkiye dahil toplam 8 ülke katıldı. DAS Yelken Takımı birinci oldu.

Türkiye yelken tarihinden bir ilk olan Avrupa Match Race Tour (EMRT) tamamlandı. Datça Yat Spor Kulübü ve Marmaris Uluslararası Yat spor Kulübü tarafından 25-28 Eylül 2025 tarihleri arasında Marmaris'te düzenlenen organizasyonun kazanları ödüllerini aldı.

Dünyanın ve Türkiye'nin en güzel denizlerine sahip Muğla'nın Marmaris ilçesi körfezinde, Muğla Valiliği himayelerinde Albatros marina ev sahipliğinde gerçekleşen organizasyonda, İspanya, İngiltere, Polonya, İsveç, Yunanistan ve Türkiye'den toplam 8 ekip yarıştı.

Türkiye'de ilk kez 11 Metre One Design (11MOD) sınıfını yelken camiasıyla tanıştıran ve Avrupa'nın en seçkin takımlarını bir araya getiren organizasyon, 25 Eylül'de hazırlık etabının tamamlanmasının ardından 26 Eylül'de başlayıp, 28 Eylül'de sona erdi.

38 yelken sporcusunun katıldığı organizasyonda ödüller sahiplerini buldu. Avrupa Match Race Tour'un (EMRT) Türkiye etabında, Alman ve İtalyan hakemlerin yönettiği organizasyonda, DAS Yelken Takımı Doğa Arıbaş (Türkiye) birinci olurken, Polonyalı HRM Yelken Takımı Pıotr Harasimowcz ikinci ve İngiltere'den Mathew Green Field ise üçüncü olarak tamamladı.

28 Eylül'de Albatros Marina'da yapılan ödül töreninde dereceye girenlere, MIYC Başkanı Bülent Çelik, Datça Yat Spor kulübü başkanı Hasan Çıplak, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Cem Tuncel, madalyalarını takdim etti. Organizasyonda destek verenlere de teşekkür plaketleri verildi.

Datça Yat Spor Kulübü Başkanı Hasan Çıplak organizasyon ile ilgili yaptığı açıklamada, "Dört yıldır devam eden böyle büyük bir organizasyonu Türkiye'ye ve Marmaris'e getirmenin haklı gururunu yaşıyoruz. İtalyan hakem Luigi Bertin'nin son dört yıldır bütün yarışları ben yönetmiştim ilk kez bu kadar güzel bir organizasyon gördüm demesi bile bizlere ayrı bir onur yaşattı" diyerek 5. etapta da Türk takımlarının yer alacağını ifade etti.

5 ayaktan oluşan bu yarışın son ayağı Yunanistan'da gerçekleşecek. - MUĞLA

