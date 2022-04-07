Avrupa Ligi'ne damga vurdu! Merih Demiral son dakikada yaptığıyla takımının kaderini değiştirdi

Leipzig ile Atalanta, UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Red Bull Arena'da karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 sona ererken, milli futbolcumuz Merih Demiral'ın performansı maça damga vurdu.

TÜM GOLLER ATALANTA'DAN

Karşılaşmada Atalanta'nın golünü 17. dakikada Luis Muriel kaydederken, Leipzig'in golü ise 58. dakikada Davide Zappacosta'dan (k.k) geldi. İtalyan ekibinin formasını giyen milli futbolcumuz Merih Demiral, mücadelede 90 dakika forma giydi.

MERİH DEMİRAL ÇİZGİDEN ÇIKARDI

Leipzig atağında Nkunku'ya ceza sahası içinde müdahalede bulunan Merih Demiral, penaltıya sebebiyet verdi. Topun başına gelen Andre Silva penaltı vuruşunda Atalanta kalecisi Musso'yu geçemedi. Merih Demiral dakikalar 90+1. dakikayı gösterdiğinde ise çok kritik bir müdahalede bulundu. Alman ekibinde Forsberg'in şutunda kaleciyi geçen topu çizgiden çıkaran milli futbolcumuz, Atalanta'nın deplasmandan beraberlikle ayrılmasında büyük pay sahibi oldu.

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