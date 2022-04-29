Avrupa Ligi'nde Almanlar şov yaptı! Leipzig ve Frankfurt finale göz kırptı

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final ilk maçlarında gülen Alman ekipleri oldu. Leipzig, Rangers'ı yenerek, Eintracht Frankfurt ise deplasmanda West Ham United'ı devirerek finale göz kırptı.

ALMANLAR AVANTAJI KAPTI

Alman ekibi Leipzig, sahasında Rangers'ı 1-0 mağlup etti. Red Bull Arena'da oynanan karşılaşmada Alman ekibine galibiyeti getiren golü 85. dakikada Angelino kaydetti. Yarı finaldeki diğer karşılaşmada ise West Ham United'ın konuğu Eintracht Frankfurt oldu. Konuk ekip henüz 1. dakikada Knauff'un attığı golle 1-0 öne geçti. West Ham bu gole 21. dakikada Antonio ile cevap verdi. 54. dakikada Kamada konuk ekibi bir kez daha öne geçirdi ve mücadele bu skorla sona erdi. Yarı final rövanş karşılaşmaları 5 Mayıs Perşembe günü oynanacak.

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