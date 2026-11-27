Avrupa Ligi'nde 5. hafta 10 maçla sona erdi, Bournemouth 15 puanla zirvede bitirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftası 10 maçla sona erdi. Hoffenheim, Sturm Graz'ı 3-1 yenerken Juventus, Omonia'yı 4-1 mağlup etti; Bournemouth 15 puanla zirvede, Beşiktaş 10 puanla 7. sırada.
UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftası 10 maçla sona erdi.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının 5. haftasında TSİ 23.00'te başlayan karşılaşmalar tamamlandı.
Milli futbolcu Ozan Kabak'ın görev yaptığı Hoffenheim, sahasında Sturm Graz'ı Adam Hlozek, Bambase Conte ve Max Moerstedt'in attığı gollerle 3-1 yendi. Konuk ekibin golünü Oumar Diakite attı. Ozan Kabak, mücadelede 90 dakika görev aldı.
Omonia'yı ağırlayan Juventus ise 1-0 geriye düştüğü maçta Andrea Cambiaso, Jeff Ekhator, Francisco Conceiçao ve Jeremie Boga'nın golleriyle 4-1 galip geldi. Konuk takımın golü, Lubomir Satka'dan geldi. Juventus'ta milli futbolcu Zeki Çelik, ikinci devrede oyuna girdi.
Alınan sonuçlar şöyle:
Crystal Palace (İngiltere)-Real Sociedad (İspanya): 2-1
Ferencvaros (Macaristan)-Celje (Slovenya): 0-0
Hoffenheim (Almanya)-Sturm Graz (Avusturya): 3-1
Juventus (İtalya)-Omonia (Kıbrıs Rum Kesimi): 4-1
Olimpik Lyon (Fransa)-Lilleström (Norveç): 0-0
NEC Nijmegen (Hollanda)-Rennes (Fransa): 3-1
OFI (Yunanistan)-Anderlecht (Belçika): 1-3
Sparta Prag (Çekya)-AZ Alkmaar (Hollanda): 2-4
Sunderland (İngiltere)-Jagiellonia (Polonya): 1-1
Torreense (Portekiz)-Celtic (İskoçya): 1-2
Bournemouth zirvede
Ligde 5'te 5 yapan İngiltere ekibi Bournemouth, haftayı 15 puanla zirvede bitirdi.
Bournemouth'un ardından Juventus ve Ferencvaros 13'er puanla sıralandı.
Beşiktaş ise 10 puanla 7. sırada yer aldı.