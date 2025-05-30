Avrupa kupalarına katılacak Samsunspor'a bir müjdeli haber daha

Avrupa kupalarına katılacak Samsunspor'a bir müjdeli haber daha
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Avrupa kupalarına katılacak Samsunspor'a bir müjdeli haber daha
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Avrupa kupalarına katılım hakkı kazanan Samsunspor'a bir müjdeli haber daha geldi. Samsunspor'u çalıştıran Thomas Reis, gelecek sezon da takımın başında olacağını açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un başında gösterdiği performansla dikkatleri üstüne çeken ve takımını Avrupa'ya götürme başarısı yakalayan Teknik Direktör Thomas Reis'in Samsun'daki geleceği belli oldu.

SAMSUNSPOR'DA KALIYOR

TRT Spor'a açıklamalarda bulunan başarılı teknik adam, geleceğine dair gelen soru üzerine konuşarak, Samsunspor'un başında kalacağını ifade ederek ''Gelecek sezon da takımda kalacağımı net bir şekilde ifade etmek istiyorum.'' dedi.

LİGİ ÜÇÜNCÜ SIRADA BİTİREBİLİR

Ligin son haftasında Samsunspor, kendi sahasında Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Kırmızı-beyazlılar, Kayserispor'u mağlup etmesi halinde ligi üçüncü sırada bitirmeyi garantileyecek. Puan kaybı durumunda ise Beşiktaş'ın da Bodrum FK karşısında puan kaybetmesini bekleyecek.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Avrupa kupalarına katılacak Samsunspor'a bir müjdeli haber daha

Avrupa kupalarına katılacak Samsunspor'a bir müjdeli haber daha
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