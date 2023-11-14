Avrupa İşitme Engelliler Kulüpler Arası Basketbol Kupası Bursa'da Düzenlenecek

Avrupa İşitme Engelliler Kulüpler Arası Basketbol Kupası, 7 ülkenin katılımıyla 15-18 Kasım 2023 tarihleri arasında Bursa'da gerçekleştirilecek. Turnuva öncesi yapılan açıklamada, organizasyonun Bursa'da yapılacak olmasının büyük bir mutluluk olduğu ve işitme engelliler basketbolu için büyük bir teşvik olacağı belirtildi.

Avrupa İşitme Engelliler Kulüpler Arası Basketbol Kupası 7 ülkenin katılımıyla, 15-18 Kasım 2023 tarihleri arasında Bursa'da gerçekleştirilecek.

Avrupa İşitme Engelliler Kulüpler Arası Basketbol Kupası'na Bursa ev sahipliği yapacak. Yarın başlayacak turnuva öncesi Yıldırım Belediyesi Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde bir araya gelen organizasyon komitesinden; Yıldırım Belediyesi Başkan Vekili Selim Yolgeçen, Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Hayri Aydın, Bursa Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Abdurrahman Dağ, İşitme Engelliler Federasyonu Başkan Vekili Kasım Avcı, Yıldırım Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Demirci, Gürsü Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mümin Ceylan, İşime Engelliler Spor Kulübü Başkanı Münasip Dursun ve Organizasyon Komite Başkanı Bülent Dursun, turnuvanın detaylarına ilişkin açıklama yaptı. Uluslararası turnuvanın Bursa'da yapılacak olmasından dolayı büyük mutluluk duyulduğunun belirtildiği açıklamada; '15-18 Kasım 2023 tarihleri arasında düzenlenecek olan, Uluslararası Sağırlar Basketbol Federasyonu (DIBF) Avrupa Kupası, Avrupa İşitme Engelliler Kulüpler Arası Basketbol Kupası'na Bursa'da ev sahipliği yapacak olmaktan dolayı mutluluk duymaktayız. Organizasyona ev sahipliği yapmak için 3 farklı ülke daha adaylık başvurusunda bulunmuş ancak yerinde inceleme yapan DIBF yetkilileri organizasyonun Bursa'da gerçekleştirilmesine karar vermiştir. Almanya, İtalya, Ukrayna, Polonya, Litvanya, Yunanistan ve Türkiye'nin katılımıyla erkeklerde 7, kadınlarda ise 5 takımın mücadele edeceği bu önemli organizasyon, Avrupa kulüpleri arasında işitme engelliler basketbolu için büyük bir teşvik olacak' denildi.

'Büyük kazanım'

Uluslararası organizasyona ev sahipliği yapacak olmanın Türkiye ve Bursa adına önemli bir kazanım olduğunun vurgulandığı açıklamada; 'Bu önemli turnuvanın organizasyonuna destek veren; Bursa Büyükşehir Belediyemize, Yıldırım Belediyemize, Gürsu Belediyemize, Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanlığımıza, tüm kamu kurumlarımıza ve sponsorlarımıza teşekkür ediyoruz. 15 Kasım'da saat 19.00'da gerçekleştirilecek açılış törenimize tüm Bursalıları davet ediyor, tüm sporculara, antrenörlere ve idarecilere müsabakalarda başarılar diliyoruz' ifadeleri kullanıldı. Öte yandan organizasyondaki ilk müsabakanın ise açılış töreninin hemen ardından, Bursa Yıldırım İşitme Engelliler Spor Kulübü ile Yunanistan'ın Patras İşitme Engelliler Spor Kulübü arasında yapılacağı belirtildi. - BURSA