Avrupa Hokey 18 Yaş Altı Şampiyonası Türkiye'de Başladı

Avrupa Hokey 18 Yaş Altı Şampiyonası Türkiye'de Başladı
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Avrupa Hokey 18 Yaş Altı Şampiyonası Klasman II Erkekler Turnuvası, Türkiye'nin Antalya ilçesinde düzenleniyor. Turnuvada Türkiye'nin yanı sıra Galler, Avusturya, İrlanda, Ukrayna, Polonya, İtalya ve İsviçre takımları mücadele ediyor. Şampiyona 19 Temmuz'da final maçı ile sona erecek.

Avrupa Hokey 18 Yaş Altı Şampiyonası Klasman II Erkekler Turnuvası, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenleniyor.

Türkiye Hokey Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avsallar Hokey Sahası'nda başlayan uluslararası şampiyona 19 Temmuz'da final maçı ve ödül töreniyle sona erecek.

Şampiyonada Türkiye'nin yanı sıra Galler, Avusturya, İrlanda, Ukrayna, Polonya, İtalya ve İsviçre takımları kupa mücadelesi veriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Mustafa Çakır, "Mücadelenin ve temponun yüksek olacağı uluslararası bir turnuvaya daha ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Milli takımımızın en iyi şekilde mücadele edeceğine inanıyorum. Milli takımımıza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
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