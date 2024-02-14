Avrupa Halter Şampiyonları Konya'da Karşılandı

Avrupa Halter Şampiyonası'nda 3 altın, 2 gümüş madalya kazanan ve 2 Avrupa rekoru kıran milli halterciler Konya'da çiçeklerle karşılandı.

Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda 3 altın, 2 gümüş madalya kazanan ve 2 Avrupa rekoru kıran milli halterler Cansu Bektaş, Gamze Altun ve Medine Bilicier için Konya Havalimanı'nda çiçeklerle karşılandı.

Şampiyonada 45 kiloda podyuma çıkan Cansu Bektaş, koparmada 75 kilo ile altın, silkmede 88 kilo ile gümüş madalya kazanırken, toplamda ise 163 kilo ile 23 yaş altı Avrupa rekoru kırarak altın aldı ve üst üste 2. kez Avrupa şampiyonu olmayı başardı. 45 kiloda mücadele eden Gamze Altun ise, silkmede 92 kilogram ile Avrupa rekoru kırarak altın madalyaya uzanırken, toplamda 157 kilogram ile Avrupa ikinciliğini elde etti. Medine Bilicer ise koparmada 74 kiloluk kaldırışıyla 4. sırada yer aldı.

"Avrupa rekoru kırarak bizlere büyük bir gurur yaşattılar"

Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdurrahman Şahin, milli sporcular ile gurur duyduğunu ifade ederek, "Sporcularımız Cansu, Gamze ve Medine'yi havalimanında karşıladık. Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda sporcularımız 3 altın 2 gümüş madalya ve aynı zamanda Avrupa rekoru kırarak bizlere büyük bir gurur yaşattılar. Cansu ve Gamze aynı zamanda dünya şampiyonları. 2023 Spor Başkenti Konya'mız 2024 yılına da Avrupa şampiyonlukları ve Avrupa rekorları kırarak adından söz ettirmeyi başardı. Sporcularımı tebrik ediyor ve kutluyorum" dedi.

"Çok mutluyum ve gururluyum"

Milli halterci Cansu Bektaş, karşılama için teşekkür ederek, "Benim için zor bir sezondu. 2023 yılında 4 yarışmaya katılmış, 3 kez de İstiklal Marşımızı okutmuştum. İlk defa da Büyükler Dünya Şampiyonası'nda üçüncü olmuştum. Bu seneyi de güzel açtım. Büyükler Avrupa şampiyonu olarak İstiklal Marşımızı okuttum. Çok mutluyum ve gururluyum" şeklinde konuştu.

"Her zaman kürsüde olmaya devam edeceğiz"

Takım olarak yarışmaya çok iyi hazırlandıkları ifade eden milli halterci Gamze Altun, "İlk günden çok iyi dereceler yaptık. Kürsüde 1. ve 2. olduk. Bunun için çok mutluyuz. Hocalarıma, il müdürümüze ve herkese çok teşekkür ederiz. İnşallah daha iyileri de olacak. Her zaman kürsüde olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"İleride İstiklal Marşımızı okutacağımızı inanıyorum"

Daha önce küçüklerde şampiyonlukları olduğunu söyleyen milli halterci Medine Bilicer, "Bu şampiyonaya ilk defa katıldım. İlk büyükler maçım olduğu için güzel bir tecrübe oldu. Biraz kötü geçti ama daha iyilerini yapacağıma ve ileride İstiklal Marşımızı okutacağımızı inanıyorum " dedi. - KONYA