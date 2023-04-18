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Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 57 kilogramda mücadele eden Süleyman Atlı, finalde Azerbaycan'dan Aliabbas Rzazade'ye yenilerek gümüş...

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 57 kilogramda mücadele eden Süleyman Atlı, finalde Azerbaycan'dan Aliabbas Rzazade'ye yenilerek gümüş...

Spor Haberleri

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 57 kilogramda mücadele eden Süleyman Atlı, finalde Azerbaycan'dan Aliabbas Rzazade'ye yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu.

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 57 kilogramda mücadele eden Süleyman Atlı, finalde Azerbaycan'dan Aliabbas Rzazade'ye yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Süleyman Atlı Azerbaycan Spor Haberler

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