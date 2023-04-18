Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 57 kilogramda mücadele eden Süleyman Atlı, finalde Azerbaycan'dan Aliabbas Rzazade'ye yenilerek gümüş...
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Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 57 kilogramda mücadele eden Süleyman Atlı, finalde Azerbaycan'dan Aliabbas Rzazade'ye yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu.
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 57 kilogramda mücadele eden Süleyman Atlı, finalde Azerbaycan'dan Aliabbas Rzazade'ye yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor