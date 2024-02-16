Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazanan Alperen Berber Samsun'a Geldi

Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 82 kiloda altın madalya kazanan Alperen Berber, memleketi Samsun'a geldi.

Samsun Çarşamba Havalimanı'ndaki karşılama törenine sporcunun ailesi, yetiştiği Kavak Yaşar Doğu Güreş Eğitim Merkezi antrenör ve sporcuları ile Samsun Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü Süleyman Demirtaş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci katıldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Kulübü sporcusu şampiyon güreşçi, derece elde etmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Şampiyonluk için çok mutlu olduğunu dile getiren milli güreşçi, yeni şampiyonluklar kazanmayı hedeflediğini ifade etti.