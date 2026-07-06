Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası, yarın Almanya'da başlayacak.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Münih kentinde 7-12 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyonda 40'tan fazla ülkeden 599 sporcu yarışacak.

Şampiyonada Türkiye'yi 21 milli sporcu temsil edecek. Milli yüzücüler, serbest, sırtüstü, kurbağalama ve kelebek stillerinin yanı sıra ferdi karışık ve bayrak yarışlarında madalya mücadelesi verecek.

1972 Münih Olimpiyatları için inşa edilen olimpik yüzme havuzunda düzenlenecek organizasyonda yer alacak milli sporcular şunlar:

Kadınlar: İlkim Karaali, Selinnur Sade, Alisa Enercan, Seher Kaya, Ela İşcan, Alara Gökalp

Erkekler: Ahmet Mete Boylu, Doruk Yoğurtcuoğlu, Yavuz Ömer Ağa, Yiğiter Tutarlar, Emre Onuş, Arel Gültekin, Utku Ulucan, Can Acar, Dağhan Yılmaz, Çakır Aras Çakmak, Demir Özdemir, Kırhan Yılmaz, Yusuf Kuşçu, Kaan Varol, Taylan Uygur