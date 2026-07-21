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Avrupa Gençler Okçuluk Şampiyonası, Roma'da başladı

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İtalya'nın başkenti Roma'da başlayan Avrupa Gençler Okçuluk Şampiyonası'nda Türkiye'yi 21 ve 18 yaş altı toplam 24 sporcu temsil ediyor. Organizasyon 25 Temmuz'da sona erecek.

Avrupa Gençler Okçuluk Şampiyonası, İtalya'nın başkenti Roma'da başladı.

Şampiyonada sporcular klasik yay, makaralı yay ve barebow (yalın yay) kategorilerinde madalya mücadelesi veriyor.

Sıralama atışlarıyla başlayan organizasyonda Türkiye'yi, 21 ve 18 yaş altında toplam 24 sporcu temsil ediyor.

Klasik ve makaralı yay kategorilerinde şampiyonaya katılan milli takımın kadrosunda yer alan sporcular şöyle:

21 yaş altı: Mehmet Efe Çevik, Arda Ege Dönmezgüç, Hüseyin Kakaşçı, Alçin Duru Akboğa, Elif Berra Gökkır, Canse Duru Tarakçı, Yağız Sezgin, Ergin Kocakaplan, Bekir Burak Arslan, Defne Çakmak, Begüm Yuva, Deniz İnci Seyhan

18 yaş altı: Alp Tuğra Akbaş, Eymen Erdem, Muhammet Musab Gülay, Diana Otçu, Erva Medine Savak, Dünya Yenihayat, Ömer Asaf Doruk, Mert Saral, Metin Mert Varol, Fatma Nisa Gökdemir, Esmanur Fenerci, İrem Şanel

Organizasyon, 25 Temmuz Cumartesi günü sona erecek.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar
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