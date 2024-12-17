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FIFA ve UEFA'nın masasında: Avrupa futboluna yeni bir lig geliyor

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Avrupa Süper Ligi'nin ajansı olan A22 Sports Management, Unify League adıyla UEFA ve FIFA'ya yeni bir turnuva teklifi sundu. İspanyol devi Real Madrid'in desteklediği belirtilen turnuvada 96 takımın mücadele edecek ve elemelerin ardından takımlar 4 lige ayrılacak.

Avrupa'da 2021 yılında gündeme gelen "Avrupa Süper Ligi" projesinin ardından yeni bir turnuva fikri gündeme geldi. Avrupa Süper Ligi formatının sahibi olan A22 Sports Management, "Unify League" isimli yeni bir turnuvayla UEFA ve FIFA'nın kapısını çaldı.

A22'nin CEO'su Bernd Reichart, yeni turnuva fikriyle ilgili, "A22, futbolun sürdürülebilir büyüme ve gelişimini sağlamaya odaklanmıştır. Kilit paydaşlarla yaptığımız kapsamlı görüşmeler, taraftarlar için artan sezonluk bilet maliyetleri, oyuncular için aşırı program, kadın futboluna yetersiz yatırım ve mevcut Avrupa maçlarının formatı ve yönetiminden duyulan memnuniyetsizlik gibi futbolun karşı karşıya olduğu bir dizi acil sorunu ortaya çıkardı. Teklifimiz bu zorlukları doğrudan ele almak üzere tasarlanmıştır" ifadelerini kullandı.

REAL MADRID'DEN DESTEK

Avrupa Süper Ligi'ne en büyük desteği veren Real Madrid'den, yeni turnuvaya da destek geldi. İspanyol ekibinin genel müdürü Jose Angel Sanchez, "Futbolun mevcut yönetim organları, Titanic'in müzisyenleri gibi! Sistem bitti! Durum şimdi daha da acil! Real Madrid, bu fikrin hayata geçirilmesi için çalışmaya devam edecek. Kulüpler tüm girişimcilik risklerini üstleniyor. UEFA konumunu korumak istiyor ama bu sadece yeniliğe engel oluyor" dedi.

96 TAKIM KATILACAK

Unify League'e toplamda 96 takım katılacak ve elemelerin ardından takımlar 4 lige ayrılacak. Yıldızlar ve Altın Liglerinde 16'şar takım olacak, üçüncü ve dördüncü liglerde ise 32'şer takım mücadele edecek.

FIFA ve UEFA'nın masasında: Avrupa futboluna yeni bir lig geliyor
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıVolkan Cetin:

bunlarda iyicene su koy verdi

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