Avrupa devleri üzgün! Arda Güler'in serbest kalma maddesi dudak uçuklattı - Haberler

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Avrupa devleri üzgün! Arda Güler'in serbest kalma maddesi dudak uçuklattı

Haberler.com - Spor
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Sarı-Lacivertliler 6 genç futbolcusuyla yeni mukavele yaptı. Taraftarların gözbebeği 17 yaşındaki Arda Güler de 3 yıllık sözleşmeye imzasını attı. Arda'nın sözleşmesine koyulan serbest kalma maddesiyle genç futbolcunun Fenerbahçe'deki geleceği garantiye alındı.

Fenerbahçe'de perşembe günü 6 genç futbolcuyla yeni sözleşme imzalanmıştı. 17 yaşındaki Arda Güler'in 3 yıllık mukaveleye imza atması taraftarı sevince boğdu.

Avrupa devleri üzgün! Arda Güler'in serbest kalma bedeli dudak uçuklattı

MADDE EKLENİLDİ

17 yaşındaki orta saha oyuncusu için serbest kalma maddesinin de sözleşmede yer aldığı öğrenildi. Öte yandan Arda Güler reşit olduktan sonra yeni bir mukavele imzalanma planı da var.

Avrupa devleri üzgün! Arda Güler'in serbest kalma bedeli dudak uçuklattı

30 MİLYON EURO

Takvim'in haberine göre; sözleşmede yer alan maddede Arda Güler'in serbest kalma bedeli 30 milyon Euro olarak tespit edildi. Bu parayı veren kulüp, Arda ile de anlaşması durumunda Fenerbahçe ile pazarlık masasına oturmadan 17'lik yıldızı kadrosuna katabilecek.

Haberler.com - Spor

merih demiral, Arda Güler, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Haberler

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