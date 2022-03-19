Avrupa devleri üzgün! Arda Güler'in serbest kalma maddesi dudak uçuklattı

Fenerbahçe'de perşembe günü 6 genç futbolcuyla yeni sözleşme imzalanmıştı. 17 yaşındaki Arda Güler'in 3 yıllık mukaveleye imza atması taraftarı sevince boğdu.

MADDE EKLENİLDİ

17 yaşındaki orta saha oyuncusu için serbest kalma maddesinin de sözleşmede yer aldığı öğrenildi. Öte yandan Arda Güler reşit olduktan sonra yeni bir mukavele imzalanma planı da var.

30 MİLYON EURO

Takvim'in haberine göre; sözleşmede yer alan maddede Arda Güler'in serbest kalma bedeli 30 milyon Euro olarak tespit edildi. Bu parayı veren kulüp, Arda ile de anlaşması durumunda Fenerbahçe ile pazarlık masasına oturmadan 17'lik yıldızı kadrosuna katabilecek.

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