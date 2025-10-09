Haberler

Avrupa Deniz Küreği ve Sahil Sürat Şampiyonası Antalya'da Başladı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen Avrupa Deniz Küreği ve Sahil Sürat Şampiyonası'nda 33 ülkeden yaklaşık 600 sporcu mücadele ediyor. Türkiye Kürek Federasyonu, bu organizasyonun Türkiye'de düzenlenen ilk deniz küreği yarışı olduğunu açıkladı.

Avrupa Deniz Küreği ve Sahil Sürat Şampiyonası, Antalya'nın Manavgat ilçesinde başladı.

Çamiçi Halk Plajı'nda düzenlenen yarışlarda, 33 ülkeden yaklaşık 600 sporcu mücadele ediyor.

Türkiye Kürek Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ali Feza Tunç, yaptığı açıklamada, şampiyonanın Türkiye'nin bu branşta düzenlediği ilk organizasyon olduğunu söyledi.

Bunun devamının bir ay sonra dünya şampiyonasıyla taçlanacağını belirten Tunç, "Dünya şampiyonasını yine Antalya'nın güzel havasında ve atmosferinde tüm sporseverlerle birlikte gerçekleştireceğiz." dedi.

Yarışlar, 13 Ekim'de sona erecek.

Kaynak: AA / Mustafa Karabıyık - Spor
