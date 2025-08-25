Avrupa'daki Türk yıldızlarımız performansıyla haftaya damga vurdu

Ülkemizi Avrupa'da temsil eden milli oyuncular, bu hafta gösterdikleri performanslarla yıldızlaştı. Arda Güler, Kenan Yıldız, Yusuf Yazıcı, Can Uzun ve Berke Özer, takımlarına yaptığı katkıyla galibiyette önemli rol oynadı.

Ülkemizi Avrupa'nın birçok farklı liginde temsil eden milli yıldızlarımız gövde gösterisi yapmaya devam ediyor. Sezona hızlı başlayan yıldızlarımız, bu hafta gösterdikleri performansla takımlarının galibiyet almasında önemli pay sahibi oldu.

ARDA GÜLER İLK GOLÜN ASİSTİNİ YAPTI

Real Madrid forması giyen Arda Güler, takımının Real Oviedo'ya karşı aldığı 3-0'lık galibiyette ilk golün asistini yaptı. Arda, Mbappe'ye şık bir pas atarak takımının öne geçmesini sağladı.

KENAN'DAN 2 ASİST

Juventus forması giyen Kenan Yıldız ise parlayan bir başka yıldızımız oldu. Juventus, sezonun ilk maçında Parma ile karşı karşıya geldi. Torino ekibi, bu karşılaşmayı 2-0'lık skorla kazandı. Juventus'ta taraftarın sevgilisi olan Kenan, maçı 2 asistle tamamlayarak sezona bomba gibi başladı.

YUSUF YAZICI'DAN HAYAT ÖPÜCÜĞÜ

Yunanistan Süper Ligi'nin ilk haftasında Olympiakos, Asteras'ı 2-0'lık skorla yendi. Olympiakos'u öne geçiren golü 90+3'te geçtiğimiz sezon çapraz bağı sakatlığı geçiren ve sezonu kapatarak aylar sonra sahalara geri dönen Yusuf Yazıcı kaydetti. Milli oyuncu, takımına 3 puanı aldı.

CAN UZUN TARİHE GEÇTİ

Bundesliga'nın ilk hafta maçında Eintracht Franfurt, sahasında Werder Bremen'i 4-1 mağlup etti. Milli futbolcumuz Can Uzun, maçı 1 gol ve 2 asistle tamamladı. Can Uzun, 2004-05 sezonundan bu yana Bundesliga'da 3 gole doğrudan katkı yapan Eintracht Frankfurt'un en genç oyuncusu oldu.

BERKE ÖZER'DEN GEÇİT YOK

Ligue 1'in 2. hafta mücadelesinde Lille, sahasında ağırladığı Monaco'yu, Olivier Giroud'un golüyle 1-0 mağlup etti. Lille kalesini koruyan Berke Özer, başarılı kurtarışlarıyla rakiplerine geçit vermedi ve 3 puanın alınmasına büyük katkı sağladı.

