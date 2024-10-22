Avrupa'daki takımlarımızın maçlarındaki hakemler belli oldu

UEFA Avrupa Ligi ve Uefa Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden Türk ekiplerinin bu haftaki maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

HAKEMLER BELLİ OLDU

Galatasaray'ın Elfsborg ile yapacağı maçı Slovenyalı Matej Jug, Fenerbahçe'nin Manchester United ile oynayacağı maçı Fransız Clement Turpin, Beşiktaş'ın Lyon ile karşılaşacağı maçı Alman Harm Osmers yönetecek. Ayrıca, RAMS Başakşehir'in NK Celje ile oynayacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi maçını Ukraynalı Oleksii Derevinskyi yönetecek.

AVRUPA LİGİ

23 Ekim Çarşamba

17.30 Galatasaray - Elfsborg: Matej Jug, Slovenya

24 Ekim Perşembe

22.00 Fenerbahçe - Manchester United: Clement Turpin, Fransa

22.00 Lyon - Beşiktaş: Harm Osmers, Almanya

KONFERANS LİGİ

24 Ekim Perşembe