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Avrupa'da zirveye oturdular! Galatasaray, Bodrum FK maçında rekor kırdı

Avrupa'da zirveye oturdular! Galatasaray, Bodrum FK maçında rekor kırdı
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Galatasaray, 1-0 önde kapattığı Bodrum FK maçının ilk yarısını 23 şutla tamamladı ve rekor kırdı. 43 dakikasında rakip kaleye 22 şut gönderen sarı-kırmızılılar, bu alanda Avrupa'nın 10 büyük liginde zirveye oturdu.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in Bodrum FK ile sahasında karşı karşıya geldiği maçta çarpıcı bir rekora imza attı.

43 DAKİKADA AVRUPA REKORU KIRDILAR

Sarı-kırmızılılar, mücadelenin ilk 43 dakikasında rakip kaleye 22 şut gönderdi. Galatasaray, bu rakamla bu alanda Avrupa'nın 10 büyük liginde zirveye çıktı. Cimbom, Torreira'nın 29. dakikasındaki kafa golüyle 1-0 önde kapattığı ilk yarıyı ise toplamda 23 şutla tamamladı.

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Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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