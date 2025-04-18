Avrupa'da zirveye oturdular! Galatasaray, Bodrum FK maçında rekor kırdı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in Bodrum FK ile sahasında karşı karşıya geldiği maçta çarpıcı bir rekora imza attı.

43 DAKİKADA AVRUPA REKORU KIRDILAR

Sarı-kırmızılılar, mücadelenin ilk 43 dakikasında rakip kaleye 22 şut gönderdi. Galatasaray, bu rakamla bu alanda Avrupa'nın 10 büyük liginde zirveye çıktı. Cimbom, Torreira'nın 29. dakikasındaki kafa golüyle 1-0 önde kapattığı ilk yarıyı ise toplamda 23 şutla tamamladı.