Temsilcilerimiz tarih yazıyor! Avrupa'da bu sezon en fazla puan toplayan ülke Türkiye

Tüm temsilcilerimizin Avrupa kupalarında play-off turuna yükselmesi sonrası UEFA ülke puanı uçuşa gitti. 10. sıradaki yerini sağlamlaştıran Türkiye, 3.500 puan ile Avrupa'da bu sezon en çok puan alan ülke oldu.

Tarihi gecelerinden birini geçiren Türk futbolu, UEFA ülke puan sıralamasında 10. sıradaki yerini korurken 9. sıra için ise şansını artırdı. Galatasaray, Olimpija'yı eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde, Fenerbahçe Maribor'u, Adana Demirspor Osijek'i, Beşiktaş ise Neftçi Bakü'yü eleyerek Konferans Ligi'nde adını play-off turuna yazdırdı. Temsilcilerimizin başarılı sonuçları sonrası Türkiye, Avrupa'da bu sezon en fazla puan toplayan ülke oldu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE DİREKT GİTME ŞANSI

Bu sezon sonunda UEFA ülke puan sıralamasında yerimizi korursak, Süper Lig şampiyonu 2025/2026 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt grup elemelerinden başlayacak.

Avrupa'da bu sezon en çok puan toplayan ülkeler:

Türkiye: 3.500

Polonya: 3.500

İzlanda: 3.166

Romanya: 2.875

İsrail: 2.750

UEFA ülke puanı sıralamasında son durum: