Avrupa'da Türk gecesi! İşte ülke puanında son durum

Türkiye'nin Avrupa'daki temsilcileri Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Adana Demirspor, Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi'nde Play-Off turuna yükseldi. Bu başarı, UEFA Ülke Puanı Sıralaması'nda Türkiye'nin konumunu etkileyecek. Şu an 10. sırada olan Türkiye, 2023-2024 sezonu sonunda ilk 10'da yer alırsa, 2024-2025 sezonu Süper Lig şampiyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılacak.