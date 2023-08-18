Avrupa'da Türk gecesi! İşte ülke puanında son durum
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Türkiye'nin Avrupa'daki temsilcileri Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Adana Demirspor, Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi'nde Play-Off turuna yükseldi. Bu başarı, UEFA Ülke Puanı Sıralaması'nda Türkiye'nin konumunu etkileyecek. Şu an 10. sırada olan Türkiye, 2023-2024 sezonu sonunda ilk 10'da yer alırsa, 2024-2025 sezonu Süper Lig şampiyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılacak.
Temsilcilerimizden Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne Beşiktaş, Fenerbahçe ve Adana Demirspor ise Konferans Ligi'nde Play-Off turuna yükseldi.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Play-Off turuna adına yazdırdı. Cimbom, Molde'yi elemesi halinde gruplara kalacak. Maribor engelini rahat geçen Fenerbahçe, Neftçi Bakü'yü eleyen Beşiktaş ile Osijek'i kupanın dışına iten Adana Demirspor, Konferans Ligi'nde Play-Off biletini kaptı
Türkiye Avrupa'daki yoluna kayıpsız devam ediyor. Bu sezon Avrupa kupalarında yer alan temsilcilerimiz Play-Off turuna kalmayı başardı. İşte play-off'taki rakiplerimiz
- Galatasaray - Molde
- Fenerbahçe - Twente
- Beşiktaş - Dinamo Kiev
- Adana Demirspor - Genk
UEFA Ülke Puanı Sıralaması son durum;
- 1- İngiltere: 88.928
- 2- İspanya: 75.927
- 3- İtalya: 71.569
- 4- Almanya: 69.552
- 5- Hollanda: 53.600
- 6- Fransa: 52.081
- 7- Portekiz: 47.316
- 8- Belçika: 36.000
- 9- İskoçya: 31.350
- 10- Türkiye: 30.100
- 11- Avusturya: 29.500
- 12- İsviçre: 28.675
- 13- Sırbistan: 27.275
- 14: Norveç: 26.125
- 15: Ukrayna: 25.300
UEFA Ülke Puanı sıralamasında 2023-2024 sezonu sonunda Türkiye'nin ilk 10'da yer alması halinde; 2024-2025 sezonu Süper Lig şampiyonu Devler Ligi'nde ön eleme oynamayacak. Süper Lig'de 2024-2025 sezonunu lider bitiren takım doğrudan UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında yer alacak.