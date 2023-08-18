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Avrupa'da Türk gecesi! İşte ülke puanında son durum

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Türkiye'nin Avrupa'daki temsilcileri Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Adana Demirspor, Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi'nde Play-Off turuna yükseldi. Bu başarı, UEFA Ülke Puanı Sıralaması'nda Türkiye'nin konumunu etkileyecek. Şu an 10. sırada olan Türkiye, 2023-2024 sezonu sonunda ilk 10'da yer alırsa, 2024-2025 sezonu Süper Lig şampiyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılacak.

Temsilcilerimizden Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne Beşiktaş, Fenerbahçe ve Adana Demirspor ise Konferans Ligi'nde Play-Off turuna yükseldi.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Play-Off turuna adına yazdırdı. Cimbom, Molde'yi elemesi halinde gruplara kalacak. Maribor engelini rahat geçen Fenerbahçe, Neftçi Bakü'yü eleyen Beşiktaş ile Osijek'i kupanın dışına iten Adana Demirspor, Konferans Ligi'nde Play-Off biletini kaptı

Türkiye Avrupa'daki yoluna kayıpsız devam ediyor. Bu sezon Avrupa kupalarında yer alan temsilcilerimiz Play-Off turuna kalmayı başardı. İşte play-off'taki rakiplerimiz

  • Galatasaray - Molde
  • Fenerbahçe - Twente
  • Beşiktaş - Dinamo Kiev
  • Adana Demirspor - Genk

UEFA Ülke Puanı Sıralaması son durum;

  • 1- İngiltere: 88.928
  • 2- İspanya: 75.927
  • 3- İtalya: 71.569
  • 4- Almanya: 69.552
  • 5- Hollanda: 53.600
  • 6- Fransa: 52.081
  • 7- Portekiz: 47.316
  • 8- Belçika: 36.000
  • 9- İskoçya: 31.350
  • 10- Türkiye: 30.100
  • 11- Avusturya: 29.500
  • 12- İsviçre: 28.675
  • 13- Sırbistan: 27.275
  • 14: Norveç: 26.125
  • 15: Ukrayna: 25.300

UEFA Ülke Puanı sıralamasında 2023-2024 sezonu sonunda Türkiye'nin ilk 10'da yer alması halinde; 2024-2025 sezonu Süper Lig şampiyonu Devler Ligi'nde ön eleme oynamayacak. Süper Lig'de 2024-2025 sezonunu lider bitiren takım doğrudan UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında yer alacak.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Adana Demirspor Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş Spor Haberler

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