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Avrupa Bowling Şampiyonlar Şampiyonası'nda Hollandalı sporcular altın kazandı

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2026 Avrupa Bowling Şampiyonlar Şampiyonası, Ankara'da oynanan final müsabakalarıyla tamamlandı. Kadınlarda Nicole Sanders, erkeklerde Jord van Weeren altın madalya kazanırken karışık çiftlerde ikilinin oluşturduğu Hollanda ekibi birinci oldu.

Ankara'da düzenlenen 2026 Avrupa Bowling Şampiyonlar Şampiyonası sona erdi.

Rollhouse Bilkent Bowling Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda sporcular, kadınlar, erkekler ve karışık çiftler kategorilerinde mücadele etti.

Şampiyonanın son gününde oynanan final müsabakalarında kadınlarda Hollandalı Nicole Sanders, altın madalya kazandı. Yunan sporcu Alexandra Giannadaki ikinci, İrlandalı Hannah Masterson ve İsveçli Hanna Engberg üçüncü oldu.

Erkeklerde ise Hollandalı Jord van Weeren, şampiyonluğa ulaşırken Norveç'ten Mathias Danielsen Otting gümüş, İngiliz Raymond Teece ve Çek sporcu Lukas Jelinek bronz madalya elde etti.

Karışık çiftler kategorisinde de Nicole Sanders ve Jord van Weeren'den oluşan Hollanda ekibi birinci oldu. Estonya'dan Kaisa-Ly Lee ve Kert Isakar ikinci, İngiltere'den Verity Crawley ve Raymond Teece ise üçüncü sırada yer aldı.

Kaynak: AA
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